Київ огорнув туман: чарівні фото з висоти пташиного польоту

У мережі з'явилися неймовірні фото Києва, огорнутого таємничим туманом, з висоти пташиного польоту.
Так, кадри вдалось зробити OBOZREVATEL за допомогою квадропоптера. На відстані в кілька сотень метрів багато об'єктів були ледь помітні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У найближчі кілька днів, 27 – 31 січня, у місті утримається тепла погода, часом – туман, дощ зі снігом. На думку експертів, причина поганої видимості – саме погодні умови та смог.
Київ огорнув туман
Через туман "губляться" цілі масиви
На відстані в кілометр будівель майже не видно
У Києві "Розчинився" Південний міст
Через туман не видно лівого берега
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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