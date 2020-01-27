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27 січня • оновлено в 15:14
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Київ огорнув туман: чарівні фото з висоти пташиного польоту

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У мережі з'явилися неймовірні фото Києва, огорнутого таємничим туманом, з висоти пташиного польоту.

Так, кадри вдалось зробити OBOZREVATEL за допомогою квадропоптера. На відстані в кілька сотень метрів багато об'єктів були ледь помітні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У найближчі кілька днів, 27 – 31 січня, у місті утримається тепла погода, часом – туман, дощ зі снігом. На думку експертів, причина поганої видимості – саме погодні умови та смог.

Київ огорнув туман

Київ огорнув туман

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Через туман "губляться" цілі масиви

Через туман "губляться" цілі масиви

На відстані в кілометр будівель майже не видно

На відстані в кілометр будівель майже не видно

У Києві "Розчинився" Південний міст

У Києві "Розчинився" Південний міст

Через туман не видно лівого берега

Через туман не видно лівого берега

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

  • Прогноз по Україні різко змінили – з'ясувалося, що весна прийде вже в лютому.

  • За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Степанов
Теми
Новини Києва та Київської області Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
Укргідрометцентр погода
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