Київ огорнув туман: чарівні фото з висоти пташиного польоту

У мережі з'явилися неймовірні фото Києва, огорнутого таємничим туманом, з висоти пташиного польоту.

Так, кадри вдалось зробити OBOZREVATEL за допомогою квадропоптера. На відстані в кілька сотень метрів багато об'єктів були ледь помітні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У найближчі кілька днів, 27 – 31 січня, у місті утримається тепла погода, часом – туман, дощ зі снігом. На думку експертів, причина поганої видимості – саме погодні умови та смог.

Київ огорнув туман

Через туман "губляться" цілі масиви

На відстані в кілометр будівель майже не видно

У Києві "Розчинився" Південний міст

Через туман не видно лівого берега

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

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