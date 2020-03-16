У Києві терміново вводять жорсткий карантин: закривають кафе та ТРЦ

Київ з 17 березня введе ще жорсткіший карантин через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом. Буде обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України, призупинено роботу закладів громадського харчування та торговельних центрів.

Працюватимуть лише продуктові та господарські магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

"Столиця продовжує упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території міста", – підкреслив він.

З 17 березня у Києві будуть наступні обмеження:

Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.

Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

Робота закладів громадського харчування: не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Водночас вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку.

Також буде призупинена робота торговельних центів.

Працювати припинять: спортивні комплекси та зали, заклади побутового обслуговування населення, SPA-салони, салони краси, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони тощо.

Зачиненими будуть і розважальні заклади: дискотеки, нічні та комп'ютерні клуби.

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