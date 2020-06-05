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5 червня • оновлено в 04:32
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Києво-Печерську лавру показали на 140-річному фото: як змінилось місце

1.6т
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У мережі показали раритетне фото Києво-Печерської лаври у столиці України.

Знімок був зроблений ще у 1880-х роках. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Кадр абсолютно не кольоровий. На ньому зображено Велику лаврську дзвіницю, інші споруди комплексу та маленьких людей на їхньому фоні.

Києво-Печерська лавра у 1880-х роках

Києво-Печерська лавра у 1880-х роках

Клуб корінного киянина

OBOZREVATEL пропонує переглянути сучасні, яскраві фото Києво-Печерської лаври та порівняти, як змінилося з роками це місце.

Києво-Печерська лавра у сучасності

Києво-Печерська лавра у сучасності

Facebook/Anatoliy Shulga

Києво-Печерська лавра у сучасності

Києво-Печерська лавра у сучасності

Wikipedia

Києво-Печерська лавра у сучасності

Києво-Печерська лавра у сучасності

7 чудес України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали архівне фото будівництва "головного" готелю Києва – "Україна" – на вулиці Інститутській.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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