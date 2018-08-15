Готуйтеся до затяжних дощів: синоптики дали прогноз погоди по Києву

У Києві спекотна погода зміниться дощами вже 16 серпня. Починаючи з четверга і до кінця тижня в столиці щодня йтимуть опади, а температура повітря знизиться на кілька градусів.

Такий прогноз надали на сайті Українського гідрометцентру. Так, 16 серпня в Києві очікується 26-28 градусів удень і 17-19 вночі.

У п'ятницю, 17 серпня, денна температура також складе близько 28 градусів, а нічна – 16-18. Точно такі показники збережуться і в обидва вихідних.

Незважаючи на дощі, в Києві й області очікується підвищена небезпека виникнення пожеж. Це ж стосується всієї території України, крім західних областей.

Як писав OBOZREVATEL, з четверга українці зможуть трохи відпочити від спеки. Крім цього, в деяких регіонах країни синоптики прогнозують дощі.