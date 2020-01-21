Гори сміття і "туалети" в склепах: Байкове кладовище в Києві перетворили на смітник. Фото

Байкове кладовище в Голосіївському районі Києва люди перетворили на смітник.

По всій території одного з найстаріших місць поховань валяється сміття. А в частині склепів відвідувачі цвинтаря "організували" публічні туалети, передає КиевИнформ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як видно на фото, контейнери для сміття стоять порожні, а сміття валяється на доріжках і старих могилах.

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Судячи з кількості побутових відходів, прибирання на території меморіального кладовища давно не проводилось.

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві КиевИнформ

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явилися моторошні фото звалищ зі сміття прямо на вулицях одного з історичних районів Києва – Куренівки.

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