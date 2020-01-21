Головна Новини
21 січня • оновлено в 19:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Гори сміття і "туалети" в склепах: Байкове кладовище в Києві перетворили на смітник. Фото

1.5т
Читати матеріал російською

Байкове кладовище в Голосіївському районі Києва люди перетворили на смітник.

По всій території одного з найстаріших місць поховань валяється сміття. А в частині склепів відвідувачі цвинтаря "організували" публічні туалети, передає КиевИнформ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як видно на фото, контейнери для сміття стоять порожні, а сміття валяється на доріжках і старих могилах.

Новини
Під Дніпром комунальники розгромили могили на кладовищі. Фото
Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Судячи з кількості побутових відходів, прибирання на території меморіального кладовища давно не проводилось.

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Байкове кладовище в Києві

Байкове кладовище в Києві

КиевИнформ

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явилися моторошні фото звалищ зі сміття прямо на вулицях одного з історичних районів Києва – Куренівки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Теги
Утилізація сміття кладовище
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
8
Смішно
1
Цікаво
11
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ирина Фил
Ирина Фил
Вот ничего не могу сказать, т.к. больше года там не была, но с туалетами там и правда проблема была всегда. Но, учитывая, сколько там место стоит сейчас, могли бы уже и позаботится!!! Дешевле уехать в другую страну на пмж, чем получить место в родном городе на кладбище.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги