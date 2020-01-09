"Гонщик" на ВMW влетів у заправку і бензовоз: фото страшної ДТП у Києві

У четвер, 9 січня, в Дарницькому районі Києва водій влаштував страшну ДТП на автозаправній станції.

BMW влетіло на заправку і врізалося в бензовоз. Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП трапилася на проспекті Миколи Бажана. Для того, щоб запобігти вибуху автомобіля рятувальники залили його піною. У пригоді ніхто не постраждав.

ДТП на заправці в Києві Telegram-канал "Київ Оперативний"

ДТП на заправці в Києві Telegram-канал "Київ Оперативний"

ДТП на заправці в Києві Telegram-канал "Київ Оперативний"

ДТП на заправці в Києві Telegram-канал "Київ Оперативний"

Раніше OBOZREVATEL писав, що що в Кам'янському Дніпропетровської області трапилася аварія на території автозаправної станції. До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП на території АЗС, через яку стався витік палива.

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