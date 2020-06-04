"Головний" готель Києва показали на архівних фото та в сучасності: що змінилось

У мережі показали архівне фото будівництва "головного" готелю Києва – "Україна" – на вулиці Інститутській.
Відповідний знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути старі та сучасні фото споруди, порівнявши, як змінилось місце.
У мережі також відзначили, що опублікований кадр датований 1959-1960-ми роками. Також там написали, що готель колись називався "Москва".
Раритетні знімки
"Головний" готель Києва – "Україна". Будівництво у 1959-1960-их роках
Клуб корінного киянина
"Головний" готель Києва – "Україна" у 1962 році
retroua.com
"Головний" готель Києва – "Україна" у 1966 році
retroua.com
"Головний" готель Києва – "Україна" у 1967 році
retroua.com
Сучасні фото
"Головний" готель Києва – "Україна" у сучасності
Wikipedia
"Головний" готель Києва – "Україна" у сучасності
wikiwand.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило 55-річне раритетне фото Хрещатика у Києві.
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