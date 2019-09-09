Голий кур'єр-зірка Києва знову засвітився на відео. 18+

У Києві оголений чоловік нібито з рюкзаком однієї з відомих кур'єрських компаній з доставлення їжі вдруге потрапив на відео. Спочатку він в одних лише трусах приніс замовлення в аудиторію Київського політехнічного інституту, а потім і в Національний авіаційний університет.

Пікантний ролик опублікували на сторінці Perepichka News у Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"Хлопець поїхав із гастролями в НАУ", – коротко підписали пост у мережі.

Голий кур'єр-зірка Києва знову засвітився на відео Скріншот

На ролику видно, як чоловік зайшов в один із кабінетів. Пізніше чутно, як здивована працівниця пояснювала йому, як пройти до їдальні.

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній з доставлення їжі, який лише в одних трусах приніс замовлення. На кадрах показаний хлопець, який доставив їжу в аудиторію Київського політехнічного інституту.

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