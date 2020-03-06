Мережу зворушило раритетне фото рибалок на березі Русанівського каналу в Києві.

Знімок був зроблений у травні 1982 року. Його автором є Володимир Фалін, написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

Саме фото – чорно-біле. На ньому видно канал, а поруч – десятки людей з вудками. Серед них і підлітки.

Риболовля у Києві в 1982 році

Кияни почали активно і зворушено коментувати знімок.

"Мій рідний район... Яке щастя було отримати там квартиру. Там були хороші школи з дуже хорошим педагогами", "А я з іншого боку з сусідом школу прогулював", "Золоті часи були", "А я зазвичай на човнику з Гідропарку, в 1990-му востаннє, вагітну дружину катав", "І я там був... Тільки зазвичай з іншого боку каналу. Рідний район", "У хлопців велика перерва у школі!!!", "А я влітку ввечері, майже вночі, купалася в каналі!" – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля в Києві в 1970-х роках. На ньому зображена наречена в білому платті та з фатою, наречений в темному костюмі і раритетний автомобіль "Чайка".

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