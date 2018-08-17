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Сергій Лещенко
Сергій Лещенко
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Киев получит головную боль на столетие вперед

6.9тЧитати новину російською

Есть такая малозаметная структура при Минкульте - научно-методический совет. Собственно, именно они решают, уродовать или нет Киев и другие города. Там, прикрываясь коллективной безответственностью, дают добро на многоэтажные мыкытаськи в историческом центре, после чего зам. Нищука в Министерстве культуры Тамара Мазур подписывает нужные бумаги.

На этой неделе нам удалось остановить схематоз по застройке на границе Ботанического сада на Печерске. Но другое одиозное решение совет провел - они дали добро увеличить на 1/3 высотность этой свечки на улице Мечникова - жилой комплекс Signature. С 16 до 24 этажей. Ну и правда, вам что, жалко? Взмахом шести рук застройщик получит пару миллионов долларов, а Киев - головную боль на полстолетия или даже столетие вперед.

После того, как госпожа Мазур согласовала команде Яремы-Даниленко застройку Сенного рынка бетонным гетто, у меня вопрос к Евгению Нищуку - он настоящий министр культуры или просто играет его роль?

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Автор
Сергій ЛещенкоСергій Лещенко
Місце
УкраїнаКиїв
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Лещенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
пипец просто в чем у нас суть проблем культуры заключается, почему бы не подумать об усвоении опыта судов Линча, вполне может пригодиться при таом векторе развития
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ильчук Андрей, от з тебе і почнемо.
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