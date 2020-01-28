На території Києва напередодні виявили не китайський 2019-nCoV, а коронавірус HKU1, який може спровокувати лише захворювання верхніх дихальних шляхів легкого або середнього ступеня тяжкості.

Про це в коментарі Zn.ua розповів завідувач відділення ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" Олександр Пропащев.

"Зазначений збудник циркулює на території України десятиліттями і, як правило, викликає захворювання верхніх дихальних шляхів легкого або середнього ступеня тяжкості", – зазначив він.

Експерти пояснили, який коронавірус виявили в Києві

Так, існує чотири основні підгрупи коронавірусів, відомі як альфа, бета, гамма і дельта. HKU1 – бета-коронавірус.

Від HKU1, який виявили в столиці, за весь час спостережень, померло двоє осіб у Гонконзі в 2006 році.

Довідка. Коронавірус 2019-nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще 27 січня в Києві підтвердили один випадок коронавірусу. На щастя, йшлося не про китайський коронавірус 2019-nCoV, який поступово охоплює різні країни світу й призводить до загибелі людей.

У КМДА заявили, що в Києві станом на 28 січня не зафіксовано жодного випадку захворювання на китайський коронавірус 2019-nCoV.

Кількість заражених 2019-nCoV за ніч з понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб. Ще 60 виписані з лікарень.

Епізоди інфікування були зареєстровані у всій Азії і Австралії, а також в США, Франції і Канаді. Крім того, Німеччина заявила про свій перший випадок захворювання.

А в Японії в одному з випадків людина заразилася, хоча не відвідувала Китай.

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