В Олександрівській клінічній лікарні Києва у двох пацієнтів із коронавірусом COVID-19 – вкрай важкий стан.

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Про це повідомила головна лікарка медустанови Людмила Антоненко на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що робота у лікарні кипить навіть уночі, до порятунку долучені інфекціоністи, анестезіологи, реаніматологи, лаборанти (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Обидва пацієнта на ЕКМО (Екстракорпоральна мембранна оксигенація. – Ред.) вкрай важкі. Одному з них саме зараз проводиться діаліз. Два місяці тому ми боролися за життя хворого, у якого були аналогічні ускладнення на фоні діагностованого грипу А. Він вижив та одужав. І це дає нам всім надію!" – наголосила лікарка.

Працівники лабораторії Олександрівської клінічної лікарні Києва Facebook/Людмила Антоненко

Антоненко зазначила, що велику радість працівникам медзакладу приносить кожен негативний тест на COVID-19.

Працівники лабораторії Олександрівської клінічної лікарні Києва Facebook/Людмила Антоненко

"На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях всього перебуває 60 хворих, підтверджених COVID-19 – 39, з підозрою – 21, з пневмонією – 37. Ще раз закликаю! Не допустіть розгортання трагічних сценаріїв, не доводьте до нашого з вами знайомства саме в ці страшні часи – залишайтесь вдома!" – наголосила вона.

Примітно, що медичка раніше вже писала про обох хворих та підтверджений у них коронавірус.

Хворому з ЕКМО проводиться діаліз в Олександрівській клінічній лікарні Києва Facebook/Людмила Антоненко

Хворому з ЕКМО проводиться діаліз в Олександрівській клінічній лікарні Києва Facebook/Людмила Антоненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Олександрівської клінічної лікарні Києва 29 березня у вкрай важкому стані – з вираженою дихальною недостатністю, двобічною тотальною пневмонією і позитивним тестом на коронавірус – надійшов пацієнт, якого медики негайно підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ЕКМО).

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