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/Життя столиці

До Києва прийде потепління: метеорологи назвали дату

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У Києві затяжні дощі триватимуть до кінця 17 квітня. У другій половині тижня в місто повернуться потепління і сонячна погода.

16 квітня, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, повітря прогріється до +9...+11 градусів, буде дути вітер до 12 м/с і йти дощ. 17 квітня опади також йтимуть цілу добу, а температура буде аналогічною вівторку.

У ніч на 18 квітня синоптики пообіцяли всього 1...3 градуси, але припинення дощу. Вдень очікується 10...12, вітер 12 метрів на секунду.

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19 квітня буде ще тепліше, до +14, вітер стихне і дутиме зі швидкістю 10 метрів на секунду. У ніч на суботу прогнозують до +5, а вдень до +14.

Погода

Погода

Укргідрометцентр

В інших регіонах України в середу також дощитиме, опади не очікуються тільки в Луганській області. З четверга дощі залишаться тільки в західних і південних областях, а 19 – лише в Криму. 20 квітня тепла і суха погода прогнозується на всій території.

Як писав OBOZREVATEL, в деяких регіонах країни 13 і 14 квітня були нічні заморозки, денна температура також різко знизилася.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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