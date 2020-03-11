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11 березня • оновлено в 15:38
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До "Борисполя" прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

27.8т
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До міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) прибув літак з Об’єднаних Арабських Еміратів із пасажиром, у якого підозрюють захворювання на коронавірус COVID-2019.

Про це повідомила ТСН. На місце прибули медики швидкої, втім, наразі невідомо, з чим саме це пов'язано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Станом на 13:30 на летовищі приземлився літак рейсу "Дубай- Київ" №727, в якому перебуває ймовірно заражений коронавірусом", – написала служба.

До "Борисполя" прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

До "Борисполя" прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

ТСН

Поки що пасажирів із літака не випускають. Як уточнило агентство ASPI, швидка вже попрямувала до однієї зі столичних лікарень.

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

ТСН

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

ТСН

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

ТСН

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус

ТСН

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вероника Ковбасюк вероятно больна на голову или просто из рагульского села.
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Гоша Злой
Гоша Злой
чудненько) а рабы с удовольствием посадили его в самолет и выпихнули на Родину....
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