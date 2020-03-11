До міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) прибув літак з Об’єднаних Арабських Еміратів із пасажиром, у якого підозрюють захворювання на коронавірус COVID-2019.

Про це повідомила ТСН. На місце прибули медики швидкої, втім, наразі невідомо, з чим саме це пов'язано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Станом на 13:30 на летовищі приземлився літак рейсу "Дубай- Київ" №727, в якому перебуває ймовірно заражений коронавірусом", – написала служба.

До "Борисполя" прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус ТСН

Поки що пасажирів із літака не випускають. Як уточнило агентство ASPI, швидка вже попрямувала до однієї зі столичних лікарень.

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус ТСН

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус ТСН

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус ТСН

До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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