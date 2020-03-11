До міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) прибув літак з Об’єднаних Арабських Еміратів із пасажиром, у якого підозрюють захворювання на коронавірус COVID-2019.
Про це повідомила ТСН. На місце прибули медики швидкої, втім, наразі невідомо, з чим саме це пов'язано (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Станом на 13:30 на летовищі приземлився літак рейсу "Дубай- Київ" №727, в якому перебуває ймовірно заражений коронавірусом", – написала служба.
До "Борисполя" прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус
ТСН
Поки що пасажирів із літака не випускають. Як уточнило агентство ASPI, швидка вже попрямувала до однієї зі столичних лікарень.
До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус
ТСН
До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус
ТСН
До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус
ТСН
До Борисполя прибув літак із ймовірно хворим на коронавірус
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.
Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".