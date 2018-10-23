''Давай нормальні гроші'': мережу обурив нахабний випад водія в Києві

У Києві водій маршрутки відмовився приймати металеві гроші, заявивши, що у нього ніхто їх не візьме.

Про це розповіла засновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко на своїй сторінці в Facebook. Вона повідомила, що є інвалідом, але ніколи не користувалася правом безкоштовного проїзду в маршрутках.

Однак цього разу в неї не було паперових грошей, тому по виходу з дому жінка зібрала зі скарбнички по 50 і 25 копійок. Резніченко думала, що доїде до станції метро "Чернігівська", де переведе в готівку гроші з банківської картки.

"Сідаю в 423 маршрутку на переднє сидіння, кладу гроші й несподівано чую від водія: "Собі це заберіть, всі скидають копійки мені, куди я їх подіну, давайте нормальні гроші, а ці собі залишайте, їх у мене ніде не візьмуть". Оніміла я ненадовго, показала посвідчення і сказала, що оплачую проїзд виключно, щоб врятуватися від подібних випадів на тему пільговий проїзд - чекайте на автобус", - зазначила вона.

За словами Резніченко, вона пообіцяла водієві зробити його відомим. На це чоловік відповів, що не бачить проблем.

"І повідомив, що якщо у мене безкоштовний проїзд, то заберіть ці копійки собі. Але не вибачився. І гроші я залишила йому. У зв'язку з чим виконую обіцяне і публікую його фото. Для цієї людини ти не гідний поїздки в маршрутці за 6 гривень, якщо не маєш паперових грошей", - наголосила вона.

водій маршрутки Ніна Резніченко / Facebook

Користувачі обурилися випаду водія через гроші. Деякі відзначили, що теж намагалися оплачувати повний проїзд, щоб зайвий раз не стикатися з хамством у транспорті.

"А квитки ці хами дають, чи половину виручки в кишеню?", "Це бидло", "Я за 1.5 року теж ніколи не користувалася безкоштовним проїздом. Боюся на хамство нарватися водія, та і пасажирів теж. Бережу нерви і здоров'я", - написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирі водій маршрутки нахамив учаснику АТО.