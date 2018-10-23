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/Життя столиці

''Давай нормальні гроші'': мережу обурив нахабний випад водія в Києві

11.4тЧитати матеріал російською

У Києві водій маршрутки відмовився приймати металеві гроші, заявивши, що у нього ніхто їх не візьме.

Про це розповіла засновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко на своїй сторінці в Facebook. Вона повідомила, що є інвалідом, але ніколи не користувалася правом безкоштовного проїзду в маршрутках.

Однак цього разу в неї не було паперових грошей, тому по виходу з дому жінка зібрала зі скарбнички по 50 і 25 копійок. Резніченко думала, що доїде до станції метро "Чернігівська", де переведе в готівку гроші з банківської картки.

"Сідаю в 423 маршрутку на переднє сидіння, кладу гроші й несподівано чую від водія: "Собі це заберіть, всі скидають копійки мені, куди я їх подіну, давайте нормальні гроші, а ці собі залишайте, їх у мене ніде не візьмуть". Оніміла я ненадовго, показала посвідчення і сказала, що оплачую проїзд виключно, щоб врятуватися від подібних випадів на тему пільговий проїзд - чекайте на автобус", - зазначила вона.

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За словами Резніченко, вона пообіцяла водієві зробити його відомим. На це чоловік відповів, що не бачить проблем.

"І повідомив, що якщо у мене безкоштовний проїзд, то заберіть ці копійки собі. Але не вибачився. І гроші я залишила йому. У зв'язку з чим виконую обіцяне і публікую його фото. Для цієї людини ти не гідний поїздки в маршрутці за 6 гривень, якщо не маєш паперових грошей", - наголосила вона.

''Давай нормальні гроші'': мережу обурив нахабний випад водія в Києві

водій маршрутки

Ніна Резніченко / Facebook

Користувачі обурилися випаду водія через гроші. Деякі відзначили, що теж намагалися оплачувати повний проїзд, щоб зайвий раз не стикатися з хамством у транспорті.

"А квитки ці хами дають, чи половину виручки в кишеню?", "Це бидло", "Я за 1.5 року теж ніколи не користувалася безкоштовним проїздом. Боюся на хамство нарватися водія, та і пасажирів теж. Бережу нерви і здоров'я", - написали в мережі.

''Давай нормальні гроші'': мережу обурив нахабний випад водія в Києві
''Давай нормальні гроші'': мережу обурив нахабний випад водія в Києві
''Давай нормальні гроші'': мережу обурив нахабний випад водія в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирі водій маршрутки нахамив учаснику АТО.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Ніна Резніченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
маршрутка
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Вилчу Віталій
Вилчу Віталій
У меня ощущение что водителей маршруток набирают по специальному отбору. Там что, такая нищенская зарплата что адекватных водителей так мало?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Вилчу Віталій, просто водителя маршрутки нет зарплат.
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