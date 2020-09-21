Частину Києва оповив отруйний смог: названо небезпечні райони

На вулиці Лариси Руденко в Києві (житловий масив Осокорки) вранці 21 вересня індекс якості повітря становив 341, що вже є небезпечним рівнем.

Про це свідчать дані ресурсу ЛУН Місто Air – SaveEcoBot. Зазначається, що такі показники можуть вплинути навіть на здорових людей і спричинити серйозні наслідки для здоров'я тих, хто має захворюваннями легень чи серця. Негативні наслідки можуть виникнути навіть під час легкої фізичної активності.

Загалом у столиці якість повітря лишається задовільною, але в районі Осокорків та Позняків концентрація дрібнодисперсного пилу зашкалює. Тому людям, котрі мешкають там, радять поки не провітрювати квартири.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною того, що Позняки та Осокорки затягло їдким димом та туманом, могла стати пожежа на сміттєзвалищі на вулиці Ревуцького, 41, яка трапилася напередодні, 20 вересня. Вогонь охопив площу 500 кв. м.