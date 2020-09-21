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Частину Києва оповив отруйний смог: названо небезпечні райони

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Життя столиці
2,3 т.

  • Індекс забрудення повітря на Осокорках становить 341

  • Це може спричинити проблеми для людей із хворобами легень і серця

  • Мешканців мікрорайону закликали не провітрювати оселі

Частину Києва вкрив смог. Джерело: news.liga.net

На вулиці Лариси Руденко в Києві (житловий масив Осокорки) вранці 21 вересня індекс якості повітря становив 341, що вже є небезпечним рівнем.

Про це свідчать дані ресурсу ЛУН Місто Air – SaveEcoBot. Зазначається, що такі показники можуть вплинути навіть на здорових людей і спричинити серйозні наслідки для здоров'я тих, хто має захворюваннями легень чи серця. Негативні наслідки можуть виникнути навіть під час легкої фізичної активності.

Смог на Осокорках у Києві.

Загалом у столиці якість повітря лишається задовільною, але в районі Осокорків та Позняків концентрація дрібнодисперсного пилу зашкалює. Тому людям, котрі мешкають там, радять поки не провітрювати квартири.

Рівень забруднення на Осокорках.
Мешканців кількох районів Києва закликали поки не провітрювати квартири.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною того, що Позняки та Осокорки затягло їдким димом та туманом, могла стати пожежа на сміттєзвалищі на вулиці Ревуцького, 41, яка трапилася напередодні, 20 вересня. Вогонь охопив площу 500 кв. м.

УкраїнаКиїв
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