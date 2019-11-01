"Бабине літо" в Києві побило чотири рекорди: що відомо

У Києві під час "бабиного літа" в жовтні було побиті чотири температурні рекорди.

Як повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, кліматологи підбили підсумки жовтня в столиці України.

Середньомісячна температура повітря в місті становила +11,1°С, що вище за кліматичну норму на 3,0°С. Через це місяць посів сьому позицію у рейтингу найтепліших із 1881 року.

"Бабине літо" у Києві побило чотири рекорди

Так, найспекотніше було 14 жовтня, третього дня "бабиного літа". Тоді максимальна температура повітря після полудня сягла +24,3°С.

Найхолодніше було 31 жовтня, коли мінімальна температура вранці опустилась до -2,3°С.

Особливістю місяця також було те, що в період з 21 до 27 жовтня Київ огорнули тумани, які скоротили "бабине літо".

У місті на проспекті Науки за місяць випало лише 13 мм опадів, що склало 37% кліматичної норми. Це вже п’ятий місяць поспіль, коли у столиці спостерігається недобір дощів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, листопад в Україні не буде дуже холодним, про що говорили народні синоптики, а середня температура повітря складе від 0 до 8 градусів тепла.

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