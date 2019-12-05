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5 грудня • оновлено в 14:53
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"Ефект доміно": з'явилися подробиці масштабної ДТП у Києві

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Жорстка аварія у Києві 5 грудня за участю п'яти автомобілів трапилася через поспіх одного з водіїв.

Під час руху вул. Богатирською жінка на Hyundai не дотримувалася швидкісного режиму, дистанції, а також не врахувала дорожню обстановку, повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі Управління патрульної поліції у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"В результаті машина зіткнулася з Peugeot, а він – з Mitsubishi. Всього в пригоді механічні пошкодження отримали п'ять транспортних засобів", – уточнили у відомстві.

У ДТП в Києві було пошкоджено п'ять автомобілів

У ДТП в Києві було пошкоджено п'ять автомобілів

Олексій Штанько

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Очевидці опублікували у Facebook фото аварії, зазначивши, що на оформлення події у патрульних пішло чимало часу.

Допис у мережі

Допис у мережі

У пресслужбі УПП OBOZREVATEL повідомили, що станом на 12:45 проїзд вулицею був вільний.

Відповідно до даних сервісу Google, о 11:45 на Богатирській все ще спостерігався затор у кілька кілометрів. Сама ДТП трапилася близько 07:00.

Затори

Затори

Google

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві п'яний водій, втікаючи від патрульних, розбив 12 автомобілів. Чоловіка затримали в центрі міста, недалеко від Бессарабської площі.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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