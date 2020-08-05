Перший Apple Store у Києві стане пам'яткою: фото інноваційного проєкту

Будівля офіційного магазину Apple Store Kyiv на Хрещатику в столиці України планується як концептуальний проєкт, який якісно впишеться в наявне історичне оточення.

Про ідею проєкту на своїй сторінці у Facebook розповів відомий архітектор, директор журналу "Дом и интерьер" Ігор Парубський. Як зазначив він, магазин буде представляти собою симетричну будівлю в два поверхи.

Растворов Ілля, провідний архітектор проєкту

"Несучими елементами будівлі стали чотири колони, які утворюють монументальний арочний звід. Таке рішення продовжує архітектурні елементи сусідніх історичних будівель.

Прозорий фасад виконаний зі скла висотою в дев'ять метрів, що робить будівлю повітряною, завдяки чому вона делікатно інтегрується в наявний простір", – написав Парубський.

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Він додав, що всередині магазин буде рівномірно освітлений в денний і нічний час.

Facebook / Ігор Парубський

"Матеріалом стін і колон послужив бетон, сформований дерев'яною опалубкою. Висаджені в приміщенні дерева додають свіжості простору.

На другий поверх ведуть симетричні сходи, які розгортають простір на 180 градусів і відкривають широкий вид на вулицю. Утворені склепіння створюють камерний ефект театру. Сцена з простором служить у якості центру живого джерела творчості, освіти та розваг", – розповів архітектор.

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Facebook / Ігор Парубський

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Apple в 2020 році вперше перенесла щорічну презентацію нових iPhone. Найочікуваніша подія в світі технологій не відбудеться у вересні.