Влаштували облаву на теплолічильники: киян попередили про шахраїв

Жителів столиці попереджають про нові випадки шахрайства з процедурою опломбування лічильників працівниками "Київводоканалу" і їхньої передачі на комерційний облік.

"Жителі скаржаться, що в квартири приходять невідомі, представляються уповноваженими особами "Київводоканалу" або підрядної організації ТОВ "Мастергаз", пропонують за грошову компенсацію опломбувати лічильник і передати його на комерційний облік, вимагаючи від споживачів надати цілий пакет документів для нібито оформлення договору з "Київводоканалом". Після чого опломбовують лічильник пломбами, які дуже схожі на пломби "Київводоканалу", - повідомляється на сайті компанії.

У результаті дій аферистів страждають споживачі, які очікують нові платіжки з урахуванням нібито опломбованого лічильника.

"Київводоканал" офіційно заявляє, що не співпрацює із жодними підрядними організаціями для проведення процедури опломбування лічильників і запевняє, що ніяка інформація про опломбування та передачі таких лічильників на комерційний облік не надходить", - зазначають у компанії.

Для того, щоб не стати жертвою шахраїв, киян просять перевіряти наявність посвідчення працівника "Київводоканалу" і стежити, щоб в його наряді був вказаний номер вашої квартири.

Для опломбування лічильника необхідно залишити заявку в Центрі обслуговування споживачів Київводоканалу. Ця процедура є безкоштовною.

Водночас у Києві почастішали крадіжки лічильників тепла і люків.

За минулий рік у столиці викрадено 117 кришок люків та 125 теплолічильників. Найбільше люків вкрали в Святошинському районі, повідомляє прес-служба "Київенерго".

"З початку року в Києві викрадено 7 лічильників тепла, а загальна кількість викрадених будинкових вузлів обліку теплової енергії - 361. Протягом 2017-го замість вкрадених лічильників тепла було встановлено 45, відремонтовано - 732", - зазначили в компанії.

Як повідомляв "Обозреватель", до Києва повернувся легендарний аферист з 90-х.