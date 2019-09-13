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13 вересня • оновлено в 13:56
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Брати Капранови
Брати Капранови
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Києву гаплик

5.3т

Києву гаплик. І справа не у Кличку або Ткаченкові. Справа в тому, що вся міська влада послідовно нищить місто як середовище для життя.

Отут і ВР відзначилася, ухваливши у першому читанні закон, який звільняє забудовників від фінансування інфраструктури - доріг, розв'язок і такого іншого. Кияни, ви знали, за кого голосувати! Молодці!

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Ми вже давно не виїздимо з дому раніше за 9-30 або пізніше за 7-00, а з роботи - до 20-00. Чому? Бо місто стоїть. Навіть якщо побудують Шулявку, закінчать реконструкцію швідкісного трамавю, полагодять міст Метро та побудуть новий - все одно пробки ніде не дінуться.

Бо Київ хаотично забудовують - без урахування доріг, стоянок та іншої інфраструктури. От, наприклад, на Микільській слобідці, де живе наш батько, набудували чотири десятки хмарочосів, і всі їхні мешканці зранку повинні будуть їхати вулицею Шептицького на міст Метро або ж сідати у метро на станції Лівобережна, на якій і без того проблеми з кількістю пасажирів.

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А кінцева швидкісного трамвая? Там на Об'їзну приходить виїзд з Софіївської Борщагівки, величезної приміської зони. Але замість того, щоб збудувати розв'язку і вирішити проблеми пробок, зараз там будують черговий торговельно-розважальний - а значить збільшують і без того шалений трафік і продукують самовільне паркування, яке буде звужувати проїжджу частину.

Таких прикладів кожен з вас може навести достатньо.

І справа не в тому, що люди порушують правила паркування або не вміють їздити - справа в тому, що будівництво уже давно ведеться хаотично, вирішальним чинником є гроші, а влада замість зупинити цей процес, просто присмокталася до будівельників за допомоги корупційних схем.

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Точку неповернення пройдено. Центр уже перетворено на гігантську стоянку, і люди там з'являються хіба на свята чи протести. Можливі місця під парковки давно забудовані, простір для нових естакад - також.

Отже той, хто захоче жити у Києві, прирікає себе на щоденні 3-4 години у транспорті, щоб з'їздити на роботу, тобто 20% життя - псові під хвоста.

Колись у пісні питали: "Як тебе не любити, Києве, мій?" Так от, наша влада нарешті знайшла відповідь на це запитання - починаючи з Омельченка, а далі Черновецький, Попов, Кличко.

Це дуже сумно. Але це факт.

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Автор
Брати Капранови Брати Капранови
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Братів Капранових
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
самое главное, что все это знают, но никто ничего не делает, так велика сила влияния огромного бабла. уже нет Киева, как зеленого и красивого города, с давним историческим центром, есть огромный конгломерат, в котором все труднее жить и те, кто на нем получает огромный навар, застраивая все и вся, жить в нем не планируют, у все есть хатынки в америке, испании италии и прочих резервациях. печально...
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