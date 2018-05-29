"Горлав матом і зламав ніс": за що продавець побив екс-військового у Києві

У полковника у відставці Семена Саннікова, якого двічі вдарив 24-річний продавець-грузин на київському ринку, зламаний ніс.

Він заступився за жінку похилого віку Наталю Козел, на яку з нецензурною лайкою накинувся молодий продавець. Про це OBOZREVATEL розповіла сама пенсіонерка.

"Зайшли на ринок "Лісовий" купити продукти. Один син хліб пішов купити, а другий зі мною підійшов до цього прилавку, ми вибирали спеції в пакетиках. Прилавок подвійний, з одного боку спеції, з іншого - фрукти. Продавець стояв біля фруктів. Ми ще запитали ціну, він відповів 15 грн. Ми дивилися пакетики, визначилися що беремо, вже і 50 грн приготували, як раптом продавець почав кричати матом. Мовляв, поклади, чого чіпаєш", - поскаржилася жінка.

За її словами, тоді вони відмовилися купувати фрукти.

"Мабуть, це його ще більше розлютило. Я вже відійшла, а він кинувся на сина з нецензурною лайкою. Звичайно, я повернулася, і кажу, ти чого кричиш, ти не знаєш, що покупець завжди правий? Він матом почав на мене, в це час і підійшов Семен Ігнатович", - розповіла Наталя.

Військовий пенсіонер зробив зауваження продавцеві, і тоді він вперше вдарив літнього чоловіка. "Він трохи відхилився від удару, тому продавець влучив йому в шию. Тоді ми вирішили викликати поліцію. Продавець спочатку поводився агресивно, трусив грошима, мовляв, що мені ваша поліція. А потім, мабуть, зрозумів, що ми все-таки викликали патруль, він почав закривати кіоск. Я там стояла 15 хвилин, поліції не було. Я вже пішла на маршрутку, а сини залишилися з Семеном Ігнатовичем. І тоді він ударив його вдруге, це те, що всі бачили на відео. В результаті поліцію чекали ще півгодини. Якби вони швидко приїхали, може і такого конфлікту не було", - каже пенсіонерка.

Зараз Семен Санніков у військовому госпіталі. Як розповіла нам його дочка Олена, у нього зламаний ніс.

Наталія Козел найближчим часом збирається відвідати свого захисника. "Я йому дуже вдячна. Це рідкісна людина! Це людина з великої літери. Він не побоявся заступитися", - каже пенсіонерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 30 квітня, в центрі Києва біля Бессарабського ринку побили народного депутата Мустафу Найєма.