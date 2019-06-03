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Копи застрелили дитину: глава Нацполіції Київщини подав у відставку і попросився на Донбас

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Глава Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.

Про це він заявив журналістам увечері в понеділок, 3 червня, після масштабної акції протесту під стінами МВС після смерті 5-річної дитини, яка загинула від кулі поліцейських.

"Я несу відповідальність за дії своїх підлеглих, тому звернувся до глави Нацполіції з рапортом про відставку і прошу направити мене в місце проведення ООС", – сказав Ценов.

У свою чергу глава Нацполіції Сергій Князєв пообіцяв максимально сприяти розслідуванню.

"Найперше, хочу висловити глибокі співчуття рідним Кирила. Це жахлива трагедія. Як батько – навіть не можу уявити горе і відчай батьків від втрати дитини. Водночас як керівник Національної поліції, – запевняю, що ми максимально будемо сприяти розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою і гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на жорстке покарання для винних", – сказав Князєв.

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Князєв і Ценов

Князєв і Ценов

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".

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Особа
Сергій Князєв
Місце
УкраїнаКиїв
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Акопян Амелик
Акопян Амелик
КЛЯЧКО И ПАДЛУБИЯ ЗАХВАТИ С СОБОЙ!
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Правильная реакция на трагедию со стороны руководства Нацполиции и руководства Киевской области! Чего требуют провокаторы? Отставки министра! С какой стати? Это порохоботы качают ситуацию
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Bloomfield Alex
Bloomfield Alex
Виноват не глава киевской милиции - хватит идиотизм имитировать!!!! 5 лет прошло - у Авакяна было и время и возможности работать !!!! ТЕПЕРЬ ХВАТИТ !!!
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