Начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко заявив, що ведення заборони на пересування вулицею в нічний час допоможе не допустити фактів мародерства в столиці.

Як він зазначив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" у Києві через введення карантину внаслідок поширення коронавірусу криміногенна обстановка не змінилася. За його словами, загалом рівень злочинності у столиці залишається колишнім.

"Ми розуміємо, що в такий важкий час відбувається зростання злочинності. Але на сьогодні немає цього, навіть є деяке зниження вуличної злочинності: за останню добу в Києві не було жодного грабежу, це трапляється вкрай рідко", – сказав він.

Комендантська година під час карантину може запобігти мародерству – Крищенко

Крім того, Крищенко висловив думку про те, що комендантська година в нічний час допомогла б запобігти мародерству в столиці.

"Оскільки підприємства та магазини закриті, злочинці можуть скористатися цим, може розпочатися мародерство. І ось тут би стала у нагоді заборона виходу на вулицю в нічний час", – сказав він.

"Тож посилення обмежувальних заходів вводиться не лише для ізоляції людей, а й для того, щоб крива злочинності не поповзла вгору, адже безпека людей, профілактика та розкриття злочинів – це наші безпосередні обов'язки", – зазначив Крищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що в разі дотримання карантину в Україні, пандемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня.

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