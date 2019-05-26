Кличко відкрив чудо-міст над Володимирським узвозом: фоторепортаж

Мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів і привітав киян із Днем Києва. Про це повідомляється на сайті Віталія Кличка.

“Сьогодні ми відкриваємо в столиці справді унікальний об’єкт - пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів. Цей міст планували звести ще понад 100 років тому, а ми це зробили!” – заявив Кличко.

kiev.klichko.org

За словами мера, активне будівництво тривало 5 місяців. Над зведенням мосту працювали близько тисячі будівельників та фахівців, що виготовляли необхідні матеріали.

“Я практично щодня приїздив сюди, перевіряв, як тривають роботи. І спостерігав як вимальовується ця краса, яку ми бачимо сьогодні. Були, звичайно, і маніпуляції навколо цього об'єкта, розмови потрібен-не потрібен, такий-не такий. Але, я переконаний: це буде одна з найгарніших і найпопулярніших локацій столиці! Точно можу сказати, що раніше подібних проектів в Україні не втілювали!” – розповів очільник міста.

kiev.klichko.org

Також Кличко повідомив, що після завершення реконструкції Алеї художників, яку збираються презентувати за тиждень, в історичному центрі столиці з’явиться новий великий туристичний маршрут - від Пейзажної алеї і аж до Києво-Печерської Лаври. Його ключовою частиною буде новий міст.

kiev.klichko.org

Новозбудований міст має ламану форму, вигини. Довжина мостового переходу – майже 212 метрів, виконаний він із бетону та скла. Покриття – з гусасфальту. Вага металоконструкцій - 460 тонн. Тільки центральна частина мосту (довжиною 63 метри) важить 125 тонн. Її піднімали та встановлювали 3 доби.

kiev.klichko.org

Міст спирається на 4 опори – дві проміжні, на яких він змінює напрям, та дві опори по обох боках мосту. Висота найвищої опори 32 метри, найнижчої – 22 метри.

“Майже всі матеріали, що використовували для будівництва, виготовлені в Україні. Скло, яким облаштували 70 квадратних метрів підлоги оглядових майданчиків – теж українське. Воно – міцне, я особисто його випробував. У Німеччині ж закупили деформаційні шви і ванти мосту”, - пояснив Віталій Кличко.

kiev.klichko.org

На міцність скло мер Києва випробував спільно із братом, екс- чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком. Вони обоє кілька разів підстрибнули, продемонструвавши, що скляна підлога витримує навантаження. Всього ж, запевнив Віталій Кличко, 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження у 1150 кг.

kiev.klichko.org

Разом з тим, мер зауважив, що окрім робіт з будівництва мосту, були проведені окремі роботи на Володимирській гірці та поряд з Аркою дружби народів. Так, на Володимирській гірці біля пам’ятника “Володимиру” облаштували фонтан - за стилем він відтворений, як фонтан сторічної давнини.

kiev.klichko.org

Також здійснили реконструкцію парку “Хрещатий”, що біля Арки Дружби народів. Там облаштували нові тротуари, лави, урни для сміття, частково замінили ліхтарі.

Разом з тим, було укріплено схили Володимирської гірки та схили поряд з Аркою дружби народів, чого не робили в столиці десятками років. В результаті Національна філармонія перебувала в напіваварійному стані. Тепер філармонії нічого не загрожує. Схили укріпили майже 400 буронабивними палями і 4 підпірними стінами.

kiev.klichko.org

На сайті зазначено, що вартість будівництва самого мосту – 275 млн грн. Будівництво фонтану, освітлення території, її благоустрій, прокладення інженерних мереж, проектування об’єктів та інші роботи - близько 90 млн грн. Укріплення схилів – майже 55 млн. грн. Загальна вартість кількох об‘єктів - мосту, фонтану, підпірних стін та інших витрат - складає близько 400 мільйонів гривень.

kiev.klichko.org

“Усі витрати будуть перевірені, як ми це робимо на інших об’єктах. І Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, і Контрольно-ревізійним управлінням”, - підсумував міський голова.

kiev.klichko.org

Після відкриття Віталій Кличко запросив киян разом прогулятися по новому мосту і оцінити нову привабливу локацію столиці.

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