Про Зеленського, Порошенка, поїздки до США і мости: відверте інтерв'ю Кличка

У другому епізоді авторського проєкту "Орестократія" шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар вивів на відверту розмову Віталія Кличка. Київський міський голова розповів про дітей, трішки прохопився про взаємини з дружиною, а також – про американський період свого життя.

Проте, найголовніша частина розмови стосувалася столиці та її проблем: як Фонд держмайна долучився до посилення транспортного колапсу у Києві, коли буде здано Подільсько-Воскресенський міст і чому так подорожчав Шулявський. Окремі запитання про висотну забудову в центрі, як і коли демонтовуватимуться вже збудовані висотки, а також – чому пересуватися Києвом вже скоро вдаватиметься швидше.

"Ви хочете почути, що Джуліані мене врятував…"

– Пане Віталію, як ви відсвяткували відставку Андрія Богдана?

– Ви знаєте, я дізнався про це з його посту з Сейшел – і заздрив. Думаю: яка гарна відставка, мрію теж поїхати та відпочити, бо мене завжди брат запрошує, кличе на Гаваї, ще кудись. Я можу їздити по всьому світу, але так сталося, що не маю часу для цього.

Святкувати? Я з Богданом не воював, але те, як він…

– Він зробив подання на звільнення вас із посади голови КМДА…

– Це неконституційні речі. Ми ж за верховенство права… Мені сподобався коментар один. Людина каже: “Мені не подобається Кличко, але ми його обрали і він має виконати свої обов’язки. А коли нам будуть нав’язувати і говорити, хто має керувати Києвом, не запитавши киян – я проти цього”.

Зараз багато спекуляцій на тему: “Хто врятував Кличка?”. Джуліані, Єрмак, президент і так далі. Але рятує Кличка лише реакція киян.

– Є непрямі докази, що і певний паралельний політичний процес допоміг вам зміцнити позиції. Зокрема, Лев Парнас говорив, що на закритій зустрічі у Мадриді Джуліані закликав радника Зеленського залишити Кличка на посаді. А потім NYT написала, що Кличко повернувся до Києва та хвалився колегам, що вирішив із Джуліані це питання.

– По-перше, Джуліані не є політиком і він ніяк не може впливати на українську політику. Я знайомий із ним із 2006 року. Він – один із найуспішніших мерів у світі, має дуже великий досвід, ми з ним неодноразово зустрічались, обговорювали проблеми Києва та самоврядування.

– Навіщо було летіти до"неполітика" Джуліані та проговорювати, цитую: “ситуацію в Україні та перспективи подальшої співпраці з США”?

– Якщо ви хочете почути, що Джуліані мене врятував – хай буде так! Це навіть добре, що я можу звернутись до Дональда Трампа, Джуліані і т.д. Нехай Ткаченко та інші знайдуть таку можливість – до когось звернутися, не маючи авторитету у світі.

– Це крута інформація, що американський "обком" допомагає наведенню порядку в Україні.

– Я, маючи авторитет, розмовляю з політиками по всьому світу, роблю все, щоб Київ був кращою столицею планети, Україна теж посіла належне їй місце. Потенціал у нас є. Питання, як ми його можемо використати.

– Єрмак супроводжував вас колись як юрист?

– Не пам’ятаю такого, але ми з ним знайомі вже довгий час.

– А ви знаєте, кого “Слуга народу” готує кандидатом у мери Києва?

– Я не є тією людиною, з якою вони обмінюються інформацією. Наскільки я знаю, поки це не вирішено, вони розглядають різних людей. Навіть цього хлопця, Євгена Кошового, який грає Кличка, - навіть його рейтинг замірювали. Але він відповів, що не буде балотуватися.

– Я чув про кума Єрмака Миколу Тищенка, що його виставляють нібито для того, щоб і політичне обличчя зберегти, і щоб ви перемогли на виборах.

– Не хочу коментувати чутки. Одне можу сказати: мій виклик – не персоналії, а розбиті дороги, зношені комунікації…

– Ми до цього прийдемо. Ви будете заперечувати зв’язки з Єрмаком, якщо його люди навіть з’являються в КМДА?

– Це керівник Офісу президента. Я повинен і з ним спілкуватися, тому не можу зараз сказати, що з кимось не буду розмовляти. На цій посаді я мушу комунікувати з усіма.

"Вкрасти ми нічого не могли"

– У мене є декілька запитань до Кличка як до мера столиці. Скільки висоток на 25-30 поверхів ще планується поставити у центрі Києва?

– Можна багато, але я роблю все, щоб центр міста був із обмеженою висотністю. По-друге, ми зробили буферну зону, де взагалі заборонено будівництво. Всі проблеми, які зараз виникають, через дозволи 2005 року.

Ми оскаржуємо такі речі. “Монстр" на Подолі - ми проходимо останню інстанцію в суді, хочемо ту потвору знести. Тобто я можу сказати: ми не повинні будувати ще один район, ми маємо зберегти Київ. От на одному Кловському з’їзді було усього побудовано, ще до Кличка.

Знаєте, такий анекдот: “Товарищ прапорщик, остановите поезд. Поезд, стой! Раз, два”. Так це не працює. Я у межах законодавства можу робити певні речі. До мене приходить забудовник і показує всі дозволи, які були видані ще багато років тому.

Скажу так: ми приймаємо генеральний план міста Києва, щоб кожен мешканець знав, яким буде його мікрорайон, Київ, і нічого зайвого не повинно забудовуватись. Чіткий розвиток на 5,7,10 років.

Віталій Кличко

– У мене є інформація, що тільки цього року будинків на 27 поверхів і вище буде здано аж 13. І це - попередня інформація.

– Можу сказати, що на Лівому березі, подалі від центру, ми можемо будувати і по 40 поверхів.

– Є конкретний кейс. Велика Васильківська, 107-109. Це відома парковка біля Палацу "Україна". І там має з’явитися “свічка” висотою у 100 метрів.

На місці парковки хочуть побудувати висотку

– Ми зараз приймаємо генплан. І без погодження містобудівної ради, без громадських обговорень нічого не буде.

– Ви налаштовані блокувати це будівництво?

– Так, я серйозно налаштований і розумію, про що я кажу.

– Наскільки це вдавалося протягом поточної каденції? Скільки будинків вдалося таким чином заблокувати?

– Нам вдалося дуже багато всього. Є великі суперечки, навіть мікрорайони зупиняємо, якщо громада проти. “Аркада”, “Екопарк” й так далі, все чітко. Я даю завдання, і без погодження ради цей проєкт не буде втілений. До мене потім приходять, погрожують.

– А коли будете розбирати будинок на Подолі?

Дом на Подоле ТСН

– Зараз проходимо останню судову інстанцію – і після цього вже будемо демонтувати. Думаю, 1-2 місяці.

– Яка вулиця в Києві є найбільш європейською?

– А що означає “європейська вулиця"?

– Наші читачівважають, що це вулиця Леонтовича біля вашого будинку. Красиво оздоблена, з велосипедною доріжкою - виглядає фантастично.

– Такою ж буде і вулиця Івана-Франка, цього року вона теж стане європейською; також – Золотоворітська, і таких вулиць багато. Кожна вулиця міста має так виглядати.

– Скільки кілометрів вулиць у Києві? Скільки з них – у поганому стані?

– 1667 км доріг у Києві. За цей час ми зробили близько 900 км доріг – і їх можна побачити. Знаєте, коли ми їдемо нормальною дорогою, сприймаємо це як належне. Коли поганою – згадуємо Кличка.

Ми часто ремонтуємо дороги, яким по 30-40 років!

– У мене є ваша цитата від 2014 року. Ви тоді сказали, що 90% доріг перебувають в аварійному стані.

– Зараз десь 40-45% доріг вже відремонтовано.

– Південний міст був перекритий 169 днів. І така ситуація повторюється щороку. Що з ним не так?

– Це єдиний міст, на який йде велике навантаження. Наступний міст через Дніпро знаходиться у Кременчуці, він також аварійний. Всі автівки йдуть через нього. А 40% усього автомобільного трафіку через Київ – транзитний. Це забруднення повітря, руйнація доріг. Південний міст не був розрахований на таке навантаження. Ми не можемо його перекрити, але завжди ремонтуємо для підтримки роботи.

– Ось у мене є відео - тиснява в годину пік, кілометрові затори. Знімаємо дроном, як працює бригада: з 8 осіб 2 працюють, інші – керують.

– Скажіть, яка у вас професія?

– Їх багато, але зараз я журналіст.

– Ви є спеціалістом у будівництві мостів?

- Ні.

– Дуже часто до мене приходять і кажуть, що я неправильно будую дороги, мости і так далі. Моє завдання, як мера, – робити все, щоб фінансувати ці роботи, і контролювати їх виконання. Дійсно, іноді буває різне. Хтось міг краще працювати. Але у мене часто буває напружене спілкування. У всіх підрядних компаніях дуже напружений графік. Чому там дві людини сиділи і не працювали – буду розбиратись.

– Сотні тисяч доларів витрачаються на бензин у цих заторах. У Києві одночасно триває ремонт на кількох мостах. Але ж можна було поставити по 5 бригад на один міст – і швидко провести роботи.

– Русанівська протока. Ми робили ремонт, – скільки було нарікань! Все стоїть, людей немає. А ніхто ж не помічає, що відбувається під мостом. Я сам приїхав і питаю, чому немає людей, а мені кажуть – під мостом там працює 30-40 чоловік. А цього ж ніхто не бачить.

На кожен об’єкт, який ми ремонтуємо, є паспорт. Там прописані початок і закінчення робіт.

– Основним символом вашого мерствасстали мости. Ось Шулявський міст, який супроводжують постійні скандали, – що з ним не так?

– Якщо йдеться про мости – то з ними все не так. Ось на пішоходному скляному мостові нібито скло не просвічується. Яких тільки чуток не було!Мовляв, вкрали гроші, вкрали на проєкті, його не здали в експлуатацію, скло тріснуло, він не потрібен і так далі.

Дуже часто мости – успішні проєкти, але їх роблять елементом політичної боротьби проти мене.

Потрібен – не потрібен? 50 тисяч людей проходять пішки через цей міст у суботу-неділю щомісяця.

Ви пам’ятаєте сходи Сороківської гори?Там хтось з політиків порахував ті сходи і заявив, що на 1 сходинку витратили 10 тисяч доларів. Взяли всі гроші з парку, благоустрою і натягнули на ці сходи. Аналогічна ситуація і з цим мостом. Це брехня, за яку я не повинен виправдовуватись.

Коли я відкривав пішохідний міст, умисно, знаючи, що така ситуація буде – заявив, що віддамо всі документи на експертизу – і тільки після того, як всі скажуть “окей”, ми перерахуємо кошти. Вкрасти ми нічого не могли, бо гроші лежать на рахунках мерії і тільки зараз ми можемо розраховуватись. І маю сказати, що ми заощадили близько 100 млн гривен.

Я пишаюся, що такий об’єкт з’явився у нашому місті. Це наша візитівка.

У якому стані була Володимирська гірка? Ми її зараз зробили і вона також стала візитівкою міста… А цього року ми відкриваємо Пейзажну алею і впевнений, що багато киян будуть із задоволенням будуть там гуляти. Далі ми працюємо по мостах. Шулявський міст – там така ж ситуація.

– Щодо Шулявського - початкова ціна була 598 млн гривень, далі - 814 млн, потім - 1 млрд, а зараз - вже 1 млрд 700 млн. Чому так?

– Про 1 млрд 700 млн я не чув, це ваша цифра. Зараз можуть що хочеш сказати. Вартість мосту може змінюватись, якщо змінюються ціни на метал, конструкції.

Вартість мосту – це одне, а ще поруч з ним потрібно перекласти теплові мережі, сваї.

Кошторис мосту і кошторис того, що треба зробити біля нього – це різні речі. Наприклад, на проспекті Перемоги асфальт перекладали… Це теж закласти у вартість мосту?

Моя задача як мера – здати вчасно проєкт, а правоохоронці вже мають слідкувати, щоб жодна копійка не була вкрадена. Ми готові надати всю інформацію. І якщо є питання, “злодій має сидіти у в’язниці”.

Кажуть, що ось, міст стоїть на дерев’яних брикетах і люди у це вірять. Як 500 тонн може на них стояти? Ми перевіряли міст вантажівками – конструкція відповідає всім експертизам.

Міст дійсно може зрости у ціні, тому що біля нього знаходиться так званий 5 цехзаводу “Більшовик”. Якщо ви їздите, можете подивитись: там на даху ростуть дерева. У цьому цеху продають китайський секонд-хенд.

“Більшовик” знаходиться на землі міста і винен нам більше 200 млн гривен. Фонд Держмайна нічого кращого не придумав, ніж сказати, що за знесення цієї будівлі місто має заплатити 700 млн грн. Це дві школи, 5 дитячих садків. Просто так віддати великі кошти за той сарай. Я сказав керівнику Фонду, якщо ви не віддасте, ми заради цієї розв’язки це все знесемо бульдозерами. На що він мені відповів, що на нас посиплються кримінальні справи.

Зараз увесь процес затягується, кияни не можуть виїхати з вулиці Олени Теліги на проспект Перемоги, тому що розв’язка не працює.

– Ви готові дійсно бульдозери загнати туди?

– Якщо будуть затягувати це на шкоду киянам, які мені довірили представляти їх інтереси, буду відстоювати будь-якими шляхами. Київ буде комфортним містом, і транспортна галузь – одна зі складових. Якщо потрібно це знести – я це зроблю.

– Ви зверталися до тих людей, які призначили керівника Фонду держмайна?

– Всі у курсі справ. Сподіваюся, найближчим часом буде прийняте рішення на користь громади. А інші рішення буду розглядати як саботаж, “вредительство” громаді.

– Як ви оцінюєте рівень інфраструктурного комфорту у Києві?

– Ваше питання важливе. Минулого року до Києва приїхали жити 200 тисяч нових мешканців. Сьогодні завдяки відстежуваннюмобільного трафіку ми розуміємо, що у столиці живе близько 4 млн мешканців. Щодня з області приїжджає ще близько півмільйона. Чому їдуть? У нас немає безробіття, найвища заробітна плата, найкращі стандарти життя. До них входить освіта, медичне обслуговування і місто має всі умови для комфорту.

Але є виклики – транспортний колапс.

Перехоплюючі парковки робимо, евакуацію автівок запроваджуємо. Якщо купив авто, то ти маєш платити не тільки за бензин, а й за те, що твоя автівка стоїть на паркінгу у центрі Києва. Це не ми придумали, це світова практика, тому ми почали створювати систему.

Можу сказати, що до кінця цього року Подільсько-Воскресенський міст буде вже відкритий для транспорту. Нам треба натягнути ванти, покласти асфальт, встановити огородження. Там ще багато роботи, але до кінця року я взяв на себе зобов'язання відкрити автосполучення між правим і лівим берегом, по тому мосту, який будують вже понад 20 років. Багато мерів обіцяли це зробити, я теж обіцяв, але я відрізняюсь від інших тим,що я зроблю це. Дійсно, викликів дуже багато, а чому не робляться ці дороги, ці мости?

Для того, щоб зробити ці мости, дороги, дитсадки, парки, потрібні гроші. І, на жаль, ситуація вкрай складна.Тим не менше, 3 роки тому бюджет міста Києва складав 18 млрд грн, а борги сягали 25 млрд, ми були банкротами. Сьогодні борги міста менше 2-х млрд, а бюджет з 18 млрд збільшився до 60-ти.

Ми дійсно працюємо над покращенням рівня комфорту. Шляхи руху громадського транспорту будуть вільними, ми їх розблокуємо.

Друге, :ми закуповуємо сучасний громадський транспорт, який зможе бути альтернативою маршруткам, які не витримуютьвзагалі ніякої критики. Цього року ми придбали 170 автобусів, за минулі роки ми закупили 100 автобусів, 120 тролейбусів, 63 сучасних трамваї. Наприклад, вся лінія швидкісного трамваю - це тільки сучасні трамваї.

А ось заїхати у центр міста на автівці буде некомфортно, тому що вам потрібно буде платити за паркування, а для паркінгу буде відведено обмежену кількість місць. Тобто, це комплексне вирішення цього питання.

Про співпрацю із Зе: "…гарний мікс виходить"

– А яку б оцінку ви поставили собі за цей періодмерства? За десятибальною шкалою?

– Знаєте що, це некоректне питання, тому що самому собі оцінку ставити неправильно, я думаю, що кияни мають це зробити.

Є багато ідей, які я взяв за завдання. Міст я запущу, обіцяв побудувати метро на Троєщину - і я це зроблю, але це вже у наступний термін.

– Дивіться, ви ж розумієте, ви будете конкурувати мостами, а ваші опоненти влаштовуватимуть шоу. Ви знаєте, хто там ключові фігуранти рейтингу: Сергій Притула, Дмитро Гордон, Корогодський десь збирається балотуватися.

– Вже пішла війна рейтингів…

– Та не в тому справа. Порошенко на минулих виборах хвалився Томосом, безвізом, а люди обрали красивий персонаж із фільму “Слуга народу”. Виборці часто не цінують того, що мають, а йдуть за якоюсь емоцією.

– Емоцією? Будуть емоції. Відкриємо гідропарк, Діснейленд, – будуть емоції. Відкриємо Подільський міст - будуть емоції. Відкриємо Алею художників, – будуть емоції. Відкриємо зараз новий парк, Шулявський міст, будуть емоції. Я не хочу робити шоу, я хочу дарувати нові об'єкти і зміни, які відбуваються у Києві – це ключова складова.

– Ви з Порошенком спілкуєтесь?

– Вже понад півроку його не бачив.

– І не спілкуєтесь?

– Ну, він до мене не звертався. Він у парламенті працює, я в мерії..

– Фактично, це визнання того, що альянс був помилкою?

– Ні, в цей момент, я переконаний, потрібно об’єднуватися.

Дивно виглядало, коли ті люди, які стояли по одну сторону барикад, прийшовши до влади, починають боротися за крісла, за посади. Мені крісла і посади непотрібні. Люди питають, :а як президентом стати? А я кажу: а скільки президентів в світі? Більше 200. А скільки чемпіонів у важкій вазі? Цих президентів може і ніхто не знати, але немає жодної країни, де б з повагою не відносились до людини, яка б показала найвищий спортивний результат у світі.

– Порошенко чи Зеленський?

– Якщо вибирати між Порошенком чи Зеленським, – візьму свого брата. Він надійний, у розвідку можно піти, з впевненістю, що повернешся.

Володимир Зеленський: вірите, що він щось змінить у цій країні?

– Ми всі сподіваємось. І знаєте що? Я щиро роблю все, щоб допомогти йому, бо тим самим допомагаю країні.

– Якщо він скаже, :Віталію, йди до мене у команду, балотуйся від "Слуги народу" по Києву…

– Тобто я завжди був червоного кольору, як представник партії "Удар", а зараз червоний поміняти на зелений? Гарний мікс такий виходить.

Я ніколи не міняв кольорів у цьому напрямку. І таких пропозицій я не отримував. Якщо отримаю, зможу подумати і вам скажу.

Також дивіться у відеоверсії інтерв’ю:

– Армреслінг між Віталієм Кличком та Орестом Сохаром: хто переміг?.

– Як Володимир Кличко став викладачем у Гарварді, і що таке челендж-менеджмент.?.

– Який бізнес у Володимира та обсяг його статків.?.

– "Природа на дітях відпочиває… Повністю", або чим займаються сини та донька Віталія Кличка.

– Про що пісня Наталії Кличко “Нестерпним стало вже ділити світ на трьох... Вночі шепочеш не моє ім'я” – ну дуже несподіваний коментар Віталія

– Про селебретіс у телефонній книжці: "Коли я був дитям, у мене вся стіна була у фотографіях Шварценеггера. Але коли через десятиліття я прийшов додому до Шварценеггера, то був здивований, що у нього стояла наша фотографія з братом".

-– А також про те, про що говорив з Цукербергом.

– Плюс - презентація програми Смарт-сіті: що варто знати кожному киянинові про "цифрову столицю", і як це пов’язано з безпекою, комфортом і добробутом.

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