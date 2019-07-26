Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Кличко: призначення глави КМДА "зверху" – це сценарії Януковича і порушення Конституції

2.3т Читати матеріал російською

Намагання розділити посади мера Києва і голови КМДА і запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними.

Йдеться про наступ на місцеве самоврядування і згортання реформи децентралізації. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко на прес-конференції в Києві.

“Ситуація, яка склалася в столиці, – коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, - є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування. І я хочу наголосити: справа не в прізвищах, не в тому, що Кличко чіпляється за якісь крісла, а справа в ключових принципах. Йдеться про наступ на місцеве самоврядування. Не тільки в Києві. Не будемо забувати, що все завжди починається зі столиці. Йдеться про згортання реформи децентралізації.

Я сказав, що розділення посад і запровадження в столиці двовладдя – антиконституційне. Так. А зараз намагаються, жонглюючи статтями Основного закону, "Закону про столицю" (зміненого Януковичем), розказати, що все законно. Нагадаю, Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом – "Законом про столицю". І ще в 2003 році Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції і "Закону про столицю", чітко сказав, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Тобто людина, яку обрали мешканці столиці. Крапка!” - наголосив Кличко.

Новини
Кабмін розгляне звільнення Кличка: названо дату

Він підкреслив, що сьогодні киян хочуть позбавити права обирати владу в своєму місті.

"У жодній європейській країні, жодному європейському місті владу не призначають. Її обирають люди. А Україна – це Європа. Я вірю. І роблю все, щоб Київ став справді європейською столицею", - сказав Кличко.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мета-Новости

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
7
7
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Слышал, Кличко подает в суд на канал «1+1», который его якобы дискредитирует? -Я бы на месте Виталика еще подал в суд на Шулявский мост и на велосипед.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Пусть Кличко наберется смелости и расскажет, что от него требовал Зеленский несколько лет назад, после чего началась откровенная травля в "95-м квартале". Я понимаю так, что тогда Кличко отказал в выделении земли под строительство и "уважаемый коллектив" вынужден был строиться в пригороде, чего Зельцман ему простить не может.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel