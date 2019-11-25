Київський ресторатор у День пам'яті жертв Голодомору з'їздив до Росії: спалахнув скандал

Відомий київський ресторатор Сергій Стахов опинився в центрі скандалу, коли в День пам'яті жертв Голодомору в Україні публікував у Facebook фото з Москви, Росія.

"У Москві немає устриць", – написав Стахов 23 листопада і виклав знімок, зроблений у столиці РФ.

Цей пост розгнівав багатьох користувачів мережі, які писали, що неприпустимо їздити до країни-агресора, коли в Україні тривають дні пам'яті жертв Голодомору. Станом на ранок 25 листопада допис набрав понад 560 гнівних коментарів.

Так, кримсько-татарський журналіст Айдер Муждабаєв в соцмережі написав, що зневажає Стахова.

"День пам'яті жертв Голодомору одного київського ресторатора. Пристойна людина в його "маци й устриці" не піде. Нехай їх сам жере, найкраще – в Москві, зневажаю", – зазначив він.

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"Маца тепер, звісно ж, йде на*уй", – написав під постом знаний український волонтер Роман Синіцин.

Відомий журналіст Євген Кисельов став на захист Стахова, зазначаючи, що не бачить його провини. На що в мережі йому відповіли, що ресторатор у відповідь на повідомлення користувачів мережі, "поливав їх г*вном".

"На зауваження про те, що в річницю Голодомору відома людина з України постити устриць з Москви чи щось у цьому роді (або у відповідь на питання, чи збирається відкрити бізнес в столиці країни-агресора) – це, скажімо так, шопопало, власника ресторану понесло, і він почав усіх поливати г*вном", – написала Катя Жук.

Сергій Стахов Facebook Сергій Стахов

Сергій Стахов Facebook Сергій Стахов

Також проти Стахова виступили й інші користувачі мережі.

"Обережно – зрадник! Може і маму продати", "Сеча та устриці", "Ти можеш вирости мільярди устриць, і тільки раз написати ху*ню і тебе запам'ятають не як ресторатора", "Я думаю, що устриці прийшов кирдик", "Реально устриця в голові","Ох і дятел цей Сірожа", – писали в мережі.

Пізніше Стахов вибачився за свої дії, написавши, що не знав про День пам'яті жертв Голодомору в Україні.

"Своїм постом в день пам'яті Голодомору я приніс біль багатьом людям, які пережили трагедію. Я не знав, що день, коли я пишу в фб і день Пам'яті – один день. Не зіставив. Я правду кажу. Перепрошую, не мав рації", – виправдався він.

Однак і після користувачі вказали йому, що це немислимо не знати про цю трагедію, проживаючи в Україні.

"Ви не зіставили, тому що про Голодомор чули краєм вуха. І вам воно не болить. Хіба такій великий людині, як ви, пам'ятати такі подробиці. Навіть вибачитися по-людськи не можете", "Не знав, що день, коли пишеш у фб і день голодомору – один і той же день. Не знав, що країна, звідки пишеш про устриці, і країна, з якою у нас війна – одна країна", – обурювалися в мережі.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, День пам'яті жертв голодомору відзначається в Україні щорічно, кожну четверту суботу листопада. У 2019 цього дня припав на 23 листопада.

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