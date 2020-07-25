Київ накриють зливи: синоптикиня дала точний прогноз погоди

У суботу, 25 липня, в Києві й області очікуються дощі.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталя Діденко, на Київщину насувається дощовий осередок.

"Не хвилюйтеся – скоро піде. Але ввечері дощик іще повернеться", – зазначила вона.

Крім того, навколо Карпат і в горах можуть бути сильні опади 25-26 липня.

Facebook Наталі Діденко

Facebook Наталі Діденко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних в Україні пануватиме атмосферний фронт північного циклону Anja, який утримає дощову погоду в західних областях.