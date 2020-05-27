Київ буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного.

Про це він сказав під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ стосовно рішення Окружного адміністративного суду Києва. Суд визнав протиправним і скасував розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця)

"Це рішення суду законної сили ще не набрало. І ми вже підготували апеляцію. Бо не може купка людей, які ініціювали позов з різних мотивів, зокрема, і політичних, зневажати інтереси громади. У рішенні суду йдеться про порушення прав шістьох осіб. Нібито, пішохідна зона створює перешкоди для цих людей. Незрозуміло, які саме", – наголосив Кличко.

Він зауважив, що опитування, яке проводили після надання цій зоні статусу пішохідної, показало, що 82% жителів Подолу позитивно поставилися до такого рішення.

"Тому місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. І буде облаштовувати її як одну з туристичних локацій. Наступного року ми плануємо реконструкцію Контрактової площі та вулиці Сагайдачного", – підкреслив Кличко.

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