Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13-ти округах Києва – підрахунок штабу

За попередніми даними, кандидати від партії "Слуга народу" впевнено перемагають на всіх 13-ти округах по Києву. У київському штабі партії застерігають, що пильно слідкуватимуть за підрахунком голосів, аби запобігти будь-яким спробам фальсифікацій.

Про це йдеться у заяві київського штабу партії, переданій УНІАН.

"Представники колишньої корумпованої влади всі свої сили кинули на боротьбу за київські округи, але за попередніми даними ми впевнено перемагаємо на всіх 13-ти округах по Києву. Люди висловили довіру київській Зекоманді, і це вкрай важливо для нас", - наголосили автори заяви.

Як наголошують у штабі, впродовж передвиборчих перегонів опоненти кандидатів від "Слуги народу" використовували брудні прийоми та технології для того, щоб підвищити свої шанси на перемогу.

"По всій країні, а з особливим цинізмом - у Києві, не зважаючи на пильний нагляд громадськості та ЗМІ, вони організовували масштабні мережі підкупу виборців, стеження за кандидатами, залякування, погрози та інші провокації. Ми їх не боялися та не боїмося. Сьогоднішній день показав, хто є хто. Виборці дали свою оцінку старій системі на президентських виборах і зробили це ще раз сьогодні", - йдеться у заяві.

"Ми вдячні всім за підтримку нашої спільної справи. Дякуємо вам за віру в те, що разом ми можемо повністю змінити стару систему. Стара влада спочатку обібрала людей до нитки, а потім намагалася купити їх за копійки для того, щоб зберегти свої корупційні схеми", - наголосили у київському осередку "Слуги народу".

У київському штабі партії наголосили, що очікують на чесні і справедливі результати виборів.

"Тому ми не допустимо, щоб підсумки волевиявлення українських громадян були підтасовані. Ми захистимо голос кожного виборця. Ми будемо пильно слідкувати за подальшим підрахунком голосів, аби запобігти будь-яким спробам фальсифікацій", - наголошується в заяві.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у партії "Слуга народу" назвали наімовірніших кандидатів на посади міністра оборони та прем’єра.

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