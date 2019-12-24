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24 грудня • оновлено в 07:17
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Камери в роздягальнях: спортклуб Києва зробив офіційну заяву про провокації ДБР і політиків

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Столичний клуб здорових задоволень "5 елемент" звинуватив Державне бюро розслідувань у поширенні неправдивої інформації про встановлені в роздягальнях закладу камери, які могли нашкодити конфіденційності клієнтів.

У клубі пояснили, що 21 грудня пресслужба ДБР повідомила про те, що на його території нібито є такі пристрої і встановлені вони в системі вентиляції та сигналізації. Заклад офіційно спростував цю інформацію на своєму сайті.

"Клуб вважає за необхідне заявити, що подія є злочинною провокацією і частиною системної інформаційної, юридичної та фінансової атаки на власників клубу, що проводиться групою осіб виключно з політичних мотивів", – йдеться в заяві.

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Заклад спростував звинувачення ДБР

Заклад спростував звинувачення ДБР

Facebook "5 елемент - клуб здорових задоволень"

Представники "5 елементу" наголосили на масштабних підтасуваннях фактів і маніпуляціях інформацією у ЗМІ щодо цієї ситуації. Вони зазначили, що заклад завжди працював у межах правового поля, а також надавав повне сприяння правоохоронцям.

"Ми закликаємо представників силових відомств і журналістів не ставати інструментом для нечистих на руку політиків", – зазначено у повідомленні.

При цьому, у клубі наголосили, що головною цінністю його протягом багатьох років роботи є "незламність приватності й конфіденційності приватного життя", оскільки вони надто дорожать довірою клієнтів та своєю репутацією.

"Тому ми будемо використовувати всі можливі правові інструменти, щоб відстояти її", – підсумували представники "5 елементу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР заарештувало шість елітних автомобілів колишнього депутата ВРУ Максима Микитася. До списку потрапила і остання з його покупок – Lamborghini Urus за 700 000 доларів.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
Теги
Державне Бюро Розслідувань ЗМІ
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