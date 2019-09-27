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28 вересня • оновлено в 18:48
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"Хто наступна Гандзюк?" Активісти вийшли на протест під ОП. Фото і відео

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Увечері в п'ятницю, 27 вересня, під Офісом президента в Києві влаштували пікет із вимогою розслідувати напади на громадських активістів.

Всього прийшли близько 200 осіб, передає "Громадське" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Один із головних закликів до президента – розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Учасники мітингу запалили свічки і залишили чорною фарбою напис "Хто наступна Гандзюк?"

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Під ОП влаштували акцію через убивство Гандзюк

Під ОП влаштували акцію через убивство Гандзюк

Соцмережі

Під ОП влаштували акцію через убивство Гандзюк

Під ОП влаштували акцію через убивство Гандзюк

Соцмережі

Під ОП влаштували акцію через убивство Гандзюк

Під ОП влаштували акцію через убивство Гандзюк

Соцмережі

Під ОП влаштували акцію через убивство Гандзюк

Під ОП влаштували акцію через убивство Гандзюк

Соцмережі

Відзначимо, акцію назвали "Ніч на Банковій". Примітно, що такий же мітинг пройшов рік тому, коли Гандзюк іще була жива.

Акція була запланована до першої години ночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на стіні Херсонської міської ради в роковини нападу на Гандзюк залишили напис "Убивці Каті Гандзюк будуть покарані".

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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Кто проплатил? Неужто Пеця?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Масленко Валентин, по ящику конфет в виде зайчиков)))))))))
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Ахтивісти, ви не туди прийшли. Вам треба мітингувати під вікнами Хряка Шоколадного- бо це його "косяк".
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Соломонович Самсон, главного подельника Пети))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Соломонович Самсон, и косяк Луценко))))
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Хто убил Гандзюк? Хто, хто... Гуайдо!!!!
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