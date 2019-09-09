Голосно плакав: киянка кинула дитину в машині на спеці і пішла

У Києві горе-мати залишила на 30-ти градусній спеці малюка в машині з закритими вікнами і пішла в цей час на ринок.

Про це повідомив Київ Оперативний в Telegram. У мережі також опублікували фото жінки і її авто (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Матері не було близько 25 хвилин, дитина в цей час голосно плакала. Коли небайдужі громадяни вже хотіли бити скло, жінка повернулася дуже агресивна і почала кричати на людей.

"Не ваша справа, за своїми дітьми дивіться!" - обурювалася жінка.

Киянка кинула дитину в машині на спеці і пішла Київ Оперативний

Жінка кинула дитину і пішла на ринок Київ Оперативний

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві на Осокорках жінка залишила свою маленьку дитину в закритій машині на сонці, а сама відправилася у справах.

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