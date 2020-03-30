Елітне селище Козин із нардепами "заблокували" через коронавірус. Відео

Елітне селище Козин, що межує з Києвом і славиться дорогими дачами відомих українських політиків, "заблокували" через загрозу коронавірусу.

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Як стало відомо OBOZREVATEL, на в’їздах до селища розмістили навіть блок-пост. Відповідне відео з’явилося й у Telegram-каналі "Трипільський край" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, один такий розташовано перед дамбою в Українці Обухівського району, вздовж якої, як відомо, мешкають багато нардепів.

Селище Козин із нардепами "заблокували" через коронавірус

Тепер водіїв автомобілів там зупиняють правоохоронці, а медики вимірюють температуру.

Водночас незрозуміло: дійсно в елітному селищі нині вже велика епідемія, або ж ті не хочуть, щоб у периметр потрапляли люди з ознаками хвороби.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські депутати, які лікуються у столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагали для себе особливих VIP-умов.

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