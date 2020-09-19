"Екологічна Альтернатива" провела суботник у Києві

Активісти партії "Екологічна Альтернатива" вийшли на черговий суботник у Києві. Цього разу вони навели лад на території екопарку Осокорки. Відео з суботника на своїй сторінці у Фейсбук опублікував лідер партії, ексголова Держекоінспекції Єгор Фірсов.

Як видно з відео, партійці прибрали цілі купи побутового сміття зі стихійних сміттєзвалищ на вулиці Колекторній у місті Київ.

"Ось, на що здатна команда Екоальтернативи. Лише півгодини на одній точці, і тут вже можна спокійно гуляти та відпочивати, насолоджуючись природою. А зібране сміття піде не просто на черговий полігон, а на переробку", – написав Фірсов у супровідному тексті до відео.

Він також відзначив, що у ході прибирання активісти не просто вивозили сміття, а попередньо сортували його.

За словами Фірсова, за бажання комунальні служби міста можуть позбавити Київ від сміттєвих завалів за дуже короткий час. Бо навести лад у екопарку Осокорки активісти спромоглися всього за пів години.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Фірсов різко висловився про хабар для нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка, якого НАБУ викрило на хабарі за внесення змін у екологічний законопроект. Фірсов підкреслив: у владі наразі чимало тих, хто прийшов заради збагачення. При цьому, на думку ексголови Держекоінспекції, спільників Юрченка слід шукати серед керівництва екологічного комітету.