Два удари в обличчя: в Києві сталося звіряче групове згвалтування

У Києві на Оболоні двоє чоловіків під впливом алкоголю згвалтували дівчину. Один із підозрюваних виявився велокурьєром, інший офіційно не працює.

Інцидент стався 2 квітня. О 04:00 на лінію "102" надійшло повідомлення від небайдужого громадянина. Він почув у дворі будинку крики невідомої йому жінки, біля якої знаходилися двоє молодих людей.

Потерпіла пояснила, що під час спільного вживання алкоголю двоє чоловіків почали пропонувати їй вступити у статевий зв'язок. Отримавши відмову, один із них завдав дівчині два удари в обличчя, від яких вона втратила свідомість. Прокинулась дівчина вже коли приїхали співробітники поліції, однак без білизни і з ознаками зґвалтування.

Поліція вже затримала ґвалтівників. Оболонський районний суд обрав запобіжний захід для них.

На даний час їм оголошено про підозру за частиною 3 статті 152 Кримінального Кодексу України (згвалтування). Суд обрав запобіжний захід — утримання під вартою строком на 60 діб, без застави. За скоєний злочин їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві впіймали чоловіка, який стежив за жінками в ТЦ і вривавсядо них в туалетну кабінку.

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