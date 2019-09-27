ДТП з п'яним поліцейським: з'явилися нові подробиці трагедії під Києвом

Сергій Кохан, який постраждав у результаті смертельної ДТП з поліцейським у Броварах, перебуває в реанімації.

Чоловік отримав серйозні травми, але його вже прооперували. У іншого постраждалого - велосипедиста – найімовірніше, струс мозку, передає 24 канал.

Дружина Кохана Галина, як зазначили очевидці, померла на місці від отриманих травм. Як з'ясувалося, вона працювала вчителькою математики в 5-й школі.

За словами сина загиблої жінки, батьки в день аварії йшли на святкування ювілею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області 26 вересня співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

Після цього керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків. Розслідуванням уже зайнялося ДБР.

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