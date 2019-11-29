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30 листопада • оновлено в 10:49
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ДТП з Кулебою: стало відомо, що буде з кривавим перехрестям

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Після страшної аварії з омбудсменом Миколою Кулебою на перехресті одеської траси під Києвом відбулася виїзна нарада. Чиновники запропонували методи боротьби з ДТП на "проклятому" місці.

Зокрема, перехрестя Чабани – Гатне і вулицю Київську рекомендується обладнати дублюючими дорожніми знаками і визначити цю ділянку пріоритетною для чергування нарядів патрульної поліції.

Відзначимо, що про проблему дублюючих дорожніх знаків OBOZREVATEL повідомляв ще в грудні 2018 року, коли на перехресті тільки підключили світлофор.

Момент аварії з Уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою 24 листопада на трасі Київ-Одеса

Момент аварії з Уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою 24 листопада на трасі Київ-Одеса

Скріншот "Безпечна Київщина"

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Ідея з пріоритетним чергуванням патрульних також не нова. У тому ж 2018-му на запит наших журналістів в УПП у Київській області повідомили, що була врахована необхідність наближення екіпажів і приділення уваги до перехрестя.

Відповідь УПП в Київській області OBOZREVATEL в грудні 2018 року

Відповідь УПП в Київській області OBOZREVATEL в грудні 2018 року

Тягучка на перехресті Чабани - Гатне одеської траси

Тягучка на перехресті Чабани - Гатне одеської траси

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, на ділянці Чабани – Гатне регулярно трапляються ДТП. Проблему може вирішити за допомогою будівництва запланованих дворівневих розв'язок. Але роботи до сих пір не розпочато.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Війна на дорогах ДТП з Кулебою Новини Києва та Київської області
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал
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Комментарии на сайте не модерированы
Verona Vinsent
Verona Vinsent
В Європе цю проблему вирішили б простіше раз це населений пункт значить зробили турбокільце
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Verona Vinsent, или просто жестко наказывать особенно "слуг народа" за нарушение ПДД
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