ДТП з Кулебою: стало відомо, що буде з кривавим перехрестям

Після страшної аварії з омбудсменом Миколою Кулебою на перехресті одеської траси під Києвом відбулася виїзна нарада. Чиновники запропонували методи боротьби з ДТП на "проклятому" місці.

Зокрема, перехрестя Чабани – Гатне і вулицю Київську рекомендується обладнати дублюючими дорожніми знаками і визначити цю ділянку пріоритетною для чергування нарядів патрульної поліції.

Відзначимо, що про проблему дублюючих дорожніх знаків OBOZREVATEL повідомляв ще в грудні 2018 року, коли на перехресті тільки підключили світлофор.

Момент аварії з Уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою 24 листопада на трасі Київ-Одеса Скріншот "Безпечна Київщина"

Ідея з пріоритетним чергуванням патрульних також не нова. У тому ж 2018-му на запит наших журналістів в УПП у Київській області повідомили, що була врахована необхідність наближення екіпажів і приділення уваги до перехрестя.

Відповідь УПП в Київській області OBOZREVATEL в грудні 2018 року

Тягучка на перехресті Чабани - Гатне одеської траси Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, на ділянці Чабани – Гатне регулярно трапляються ДТП. Проблему може вирішити за допомогою будівництва запланованих дворівневих розв'язок. Але роботи до сих пір не розпочато.

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