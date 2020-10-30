ДТП на Майдані в Києві: стало відомо, хто загинув і постраждав під колесами Land Rover
Важких травм зазнала матір з дитиною
Їх стан медики оцінили як важкий
Одна дитина потрапила до лікарні з шоком
Серед загиблих в результаті смертельної ДТП на Майдані Незалежності в Києві, яка трапилася 30 жовтня, – дві жінки 40 і 70 років.
Про це повідомляється на сторінці "Типовий Київ" у Facebook. Крім того, з'явилася інформація про постраждалих. Серед них – діти.
Зокрема, від удару автомобіля серйозних травм зазнали мати з дитиною. Вони у важкому стані. Ще одна дитина була госпіталізована через сильний шок від побаченого.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в центрі Києва, на Майдані Незалежності, 30 жовтня трапилася ДТП, в результаті якої загинули дві особи і постраждали ще чотири.
Водій Land Rover на всій швидкості проїхався по пішохідній зоні. З'ясувалося, що водій втратив свідомість через недавно перенесену операцію.
За кермом перебував киянин Назаренко 1954 року народження.
Поліція показала ролик з траєкторією руху автомобіля Land Rover, який наїхав на пішоходів.