Дорожники почали асфальтувати Шулявський шляхопровід - Кличко

Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід на Шулявці. Після завершення робіт на мосту, укладати покриття будуть на підходах до нього.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Минулої ночі на Шулявці кипіла робота. Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Гарантію на експлуатацію покриття, що укладають на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи", - зазначив у дописі мер Києва.

Кличко також повідомив: після завершення робіт на шляхопроводі будівельники 23-26 грудня асфальтуватимуть підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після завершення робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього.

"Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження. Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня", - підкреслив Кличко.

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