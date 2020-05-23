У Києві громадський транспорт вийшов на маршрути. Ексклюзивний репортаж

В роботі швидкісного трамвая трапилися збої: не працювали термінали на турнікетах і були проблеми і з компостерами

Однак попит на маршрутні таксі поки не дуже великий – деякі автомобілі їздили з 1-2 пасажирами в салоні

У Києві 23 травня запустили наземний громадський транспорт і ввели суворі правила для персоналу та пасажирів

У Києві 23 травня з 12:00 запрацював наземний громадський транспорт. Для водіїв і пасажирів ввели суворі правила – носіння масок і температурний скрінінг.

Як кияни відреагували на маршрутки і трамваї після тривалої перерви – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Транспорту запустили дійсно немало. У багатьох перевірених місцях маршрутні таксі під'їжджають до зупинок кожні кілька хвилин. Правда, попит поки не дуже сильний – пасажирів в салонах мало, а деякі маршрутки везуть і зовсім по одній-дві людини.

У Києві запустили наземний громадський транспорт

У Києві запустили наземний громадський транспорт

У Києві запустили наземний громадський транспорт

У Києві запустили наземний громадський транспорт

У Києві запустили наземний громадський транспорт

У Києві запустили наземний громадський транспорт

У Києві запустили наземний громадський транспорт

На дверях транспорту висять попередження про те, що без масок всередину заходити заборонено і кількість місць обмежена сидіннями. І якщо в маршрутних таксі та тролейбусах люди дійсно виконують вимогу щодо масок, то зі швидкісним трамваєм ситуація трохи інша.

Дійсно, на деяких станціях біля турнікетів стоїть охорона, яка контролює носіння масок. Але в вагон часом заходили люди і без них.

Спостерігалися й перебої з оплатою проїзних талонів. На "Польовий" персонал зустрічав людей словами "Дочекалися?" і непрацюючим терміналом на турнікетах. А прямо перед ними стояла касир, яка продавала талони на руки.

Як виявилося, виною всьому системний збій на всіх гілках – через нього протягом декількох годин покататися в трамваї можна було або за готівку, або за допомогою Kyiv Smart Card. Правда, з талонами теж спостерігалася проблема. Турнікет на станції "Ромена Роллана", прокомпостувавши талон, надрукував на ньому дату 10.05.20 і час 21:56.

У Києві запустили наземний громадський транспорт

У Києві запустили наземний громадський транспорт

Відносно збільшення потоку пасажирів, співробітниця на станції "Політехнічна" зазначила, що поки людей набагато. Вихідний, та й транспорт тільки запустили.

"Сьогодні субота, тому людей більше не стало особливо, але є. Єдине, що на турнікетах не працюють термінали, не можна оплатити картою. Можете талончик купити або в трамваї оплатити смарт-кард", – повідомила співробітниця "Київпастрансу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко пояснив, які правила будуть діяти під час пандемії COVID-19 в наземному громадському транспорті столиці.

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