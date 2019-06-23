"Дивіться, вона за п*дарів!" У Києві розгорівся ЛГБТ-скандал з дочкою відомого волонтера

У Києві розгорівся новий скандал навколо ЛГБТ-спільноти та учасників Маршу Рівності, фігурантом якого стала дочка волонтера Діани Макарової Марія.

Як розповіла дівчина на своїй сторінці в Facebook, інцидент стався з водієм, який її підвозив і накинувся з криками, дізнавшись про її погляди.

"Почав зі мною розмову про марш рівності - і почувши, що я там була, миттєво почав на мене кричати, обматюкав з ніг до голови, збирався висадити прямо на дорозі. Довіз до місця, почав в мене плюватися і кричати випадковим перехожим "ось, дивіться, вона за п*дарів!" Говорите, марш не потрібен, є ж всі права?" - написала Марія.

"Це звичайна побутова відповідь одного дня. А уявляєте, скільки вони такого чують за життя?" - зазначила Діана Макарова.

Марія Макарова facebook

Марія Макарова facebook

Марія Макарова facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні противники маршу ЛГБТ, який стартував в Києві 23 червня, збиралися закидати його учасників презервативами з фекаліями.

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