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"Дивіться, вона за п*дарів!" У Києві розгорівся ЛГБТ-скандал з дочкою відомого волонтера

6.3тЧитати матеріал російською

У Києві розгорівся новий скандал навколо ЛГБТ-спільноти та учасників Маршу Рівності, фігурантом якого стала дочка волонтера Діани Макарової Марія.

Як розповіла дівчина на своїй сторінці в Facebook, інцидент стався з водієм, який її підвозив і накинувся з криками, дізнавшись про її погляди.

"Почав зі мною розмову про марш рівності - і почувши, що я там була, миттєво почав на мене кричати, обматюкав з ніг до голови, збирався висадити прямо на дорозі. Довіз до місця, почав в мене плюватися і кричати випадковим перехожим "ось, дивіться, вона за п*дарів!" Говорите, марш не потрібен, є ж всі права?" - написала Марія.

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"Це звичайна побутова відповідь одного дня. А уявляєте, скільки вони такого чують за життя?" - зазначила Діана Макарова.

Марія Макарова

Марія Макарова

facebook

Марія Макарова

Марія Макарова

facebook

Марія Макарова

Марія Макарова

facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні противники маршу ЛГБТ, який стартував в Києві 23 червня, збиралися закидати його учасників презервативами з фекаліями.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ЛГБТкиевпрайд
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
А треба було вишвирнути посеред дороги
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если пи.ары не хотят что бы им говорили правду про то что они пи.ары то пусть дома рвут опы друг другу а не на парады ходят а то пялиться в опу им не стрёмно а когда их называют так как они и есть им вилетели стыдно!!!!!!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну, оно и видно, что лесба. Но, фигли, на них орать? Сильно много чести. Пусть долбятся в очко, или куда там они долбятся, не стоит обращать внимания .
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