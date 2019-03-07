"Діти чіплялися за лід'': киянин розповів, як рятував малюків на озері

У Києві чоловік ризикуючи життям врятував брата і сестру, які провалилися під лід на озері.

OBOZREVATEL зв'язався з героєм і попросив його розповісти подробиці НП.

32-річний Сергій Мізерака згадує, що 6 березня прогулювався поруч з озером, що поряд із тролейбусним депо в районі Куренівки. На протилежному боці він побачив на льоду хлопчика і дівчинку. Це були рідні брат і сестра: 6-річний Олег і 12-річна Катерина Власенко.

"Всередині все похололо"

У якийсь момент діти вибігли на середину озера і раптом під хлопчиком тріснув лід. Його сестра спробувала його витягнути, але теж зісковзнула у воду.

"У мене всередині все похололо. Я бачив, що хлопчик ледь тримається і в будь-який момент може піти під лід. Я кинувся до берега, на ходу скидаючи з себе одяг. До того моменту до місця події вже підбігли двоє хлопців, роздягнені до трусів. Один з них зайшов по пояс у воду, але потім повернувся на берег. Другий зумів подолати десь половину відстані до дітей і теж зупинився – лід тріскався", – згадує чоловік.

Порятунок дітей зняли на відео

З боку складів, розташованих поблизу, хтось крикнув Сергію: "Драбина!" Чоловік схопив її і поповз по льоду, який почав тріщати під його вагою. Діставшись до дітей, Сергій підсунув до них драбину, але у хлопчика і дівчинки не було сил міцно за неї вхопитися.

"Тоді я починаю підповзати до них і в цей час ламається лід. Одразу ж рвонувся до хлопчика, і підхопив його однією рукою. Дівчинка вчепилася мені в іншу руку", – каже Сергій.

32-річний Сергій Мізерак

Підтримував з останніх сил

Чоловік згадує, що не діставав ногами до дна. Тоді він спробував стати на драбину, але і вона не діставала грунту. Ситуація ставала критичною.

"Від холоду я практично не відчував ніг, починав захлинатися. Але про те, що можу загинути в той момент і гадки не було. Думав про одне: аби дітей виштовхати з води на лід", - згадує страшну мить чоловік.

На березі вже зібралося близько 20 людей. Сергію кидали мотузки і палиці, але вони не долітали. Нарешті хтось приніс палету, до якої прив'язали мотузку, після чого один чоловік зайшов по пояс у воду і акуратно посунув імпровізоване "рятувальне коло" до чоловіка і дітлахів.

"За цю палету ми втрьох схопилися і нас витягли на берег. Ноги мої оніміли і йти самостійно я не міг, мене вели під руки", - говорить Сергій.

Діти та їх рятівник були доставлені в лікарню. На сьогодні їхньому життю ніщо не загрожує.

Сергій каже, що лише зараз приходить усвідомлення того, що він сам був на волосок від смерті. "Але про те, що можу загинути, я в той момент не думав. Головне – врятувати дітей", - каже він.

Сергій зі своїми дітьми

Додамо, що у молодого чоловіка є сім'я: дружина і двоє маленьких дітей: 3-річна дочка і 7-річний син.

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