Головна Новини
5 червня • оновлено в 01:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ дайджест

На Київщині п'яний хлопець виліз на високовольтну вишку через дівчину

762
Читати матеріал російською

У місті Миронівка Київської області п'яний хлопець заліз на високовольтну вишку. Рятувати його довелося поліцейським, співробітникам ДСНС і "Київобленерго".

Незважаючи на вмовляння правоохоронців спуститися, чоловік продовжував підніматися вище і погрожував самогубством, повідомила пресслужба поліції області. На місці НП також працювали медики.

В Миронівці п'яний хлопець виліз на вишку

В Миронівці п'яний хлопець виліз на вишку

Колаж

Працівники "Київобленерго" були змушені знеструмити вишку з напругою 35 000 вольт, щоб врятувати "екстремала". Частина міста близько години була без електропостачання.

Після тривалих переговорів, правопорушник таки спустився. Як з'ясувалося, 25-річний місцевий житель посварився з дівчиною і хотів привернути до себе увагу.

За такі дії правоохоронці склали на порушника адмінпротокол за ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На Київщині п'яний "екстремал" виліз на високовольтну вишку через дівчину

kv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Кременчуці 4 червня в магазині косметики "Фея" чоловік підпалив свою колишню дружину. 38-річна жінка померла на місці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ГосЧС фотографии Київенерго Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Кияни дайджест

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 411.

    Вилікувалися: 11 042. Померли: 747.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Коронавірус за добу вбив рекордну кількість пацієнтів в Бразилії.

  • Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні.

  • Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чіпування" за допомогою вакцини від COVID-19: "це плітки і антинаукові вислови".

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги