У популярному фітнес-клубі Києва загадково помер чоловік: що відомо

У понеділок, 25 березня, в київському фітнес-клубі Sport Life помер чоловік.
Смерть наступила близько 14:00, повідомляє "Інформатор". Уточнюється, що це сталося на Троєщині, у фітнес-центрі на проспекті Володимира Маяковського, 44.
На місце викликали лікарів, які після приїзду підтвердили факт смерті, а також поліцію та слідчо-оперативну групу.
За словами поліцейських, чоловік був відвідувачем клубу. Смерть наступила безпосередньо в одному з приміщень Sport Life, попередньо, він підсковзнувся в басейні, однак цю інформацію поки не підтвердили.
Як раніше повідомила OBOZREVATEL прес-офіцер Деснянського райуправління поліції Наталія Федоровська, загиблий — 57-річний житель Оболоні. Деякі свідки стверджують, що чоловікові стало погано, на очах у людей він присів.
Вхід у Палац спорту на деякий час закрили, людей вивели з будівлі. Персонал закладу від коментарів відмовився.
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
Як писав OBOZREVATEL, у Києві на вул. Електриків 25 березня водій Mazda збив на переході людину та вилетів на зустрічну смугу. Від удару пішохода відкинуло головою в бордюр, він помер до прибуття швидкої допомоги.
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