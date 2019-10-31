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1 листопада • оновлено в 00:36
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Людей евакуювали: в Києві розгорілася потужна пожежа в житловій 6-поверхівці. Фото і відео НП

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У Шевченківському районі Києва в четвер, 31 жовтня, розгорілася сильна пожежа в 6-поверховому житловому будинку.

Інформація про інцидент на вул. Пирогова, 2, надійшла рятувальникам о 21:12, інформує пресслужба міського Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Займання сталося на даху будинку. На момент приїзду пожежно-рятувальних підрозділів площа сягала вже близько 100 кв. м. (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/KyivOperativ

"Проводиться евакуація людей з будинку, вже виведено близько 40 осіб. На місці працює 13 одиниць основної та спецтехніки, задіяно близько 65 рятувальників", – йдеться у повідомленні.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

facebook.com/dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (вулиця Братиславська, 3) спалахнула пожежа.

У Печерському районі Києва 25 жовтня пожежа розгорілася в житловому будинку на вулиці Бойчука, 4а. Там рятувальники виявили труп чоловіка.

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Теми
Новини Києва та Київської області Пожежа в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа фотографии ГосЧС
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