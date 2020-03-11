У Києві банда дітей погрожувала подружжю ножем: малолітнього "авторитета" знайшли

На столичному Печерську банда неповнолітніх погрожувала жінці і її чоловіку-військовому, які зробили підліткам зауваження через куріння.

Як передає ТСН, один із хлопців погрожував порізати чоловіка ножем. Згодом банда поскандалила зі студентами, які приєдналися до розмови (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ірина повідомила, що вона та її чоловік побачили, як компанія підлітків курить, і зробили їм зауваження. Потім пара помітила, як діти нібито намагалися пограбувати хлопця, і знову втрутилася. У відповідь почули лайку та погрози. Киянка почала знімати відео, щоб діти їх ні в чому не звинуватили.

"Почалися такі незрозумілі дії, які виглядали, як гоп-стоп, як кажуть. Вони там тримали сумочку, ніж у руках. І після цього все пішло", – згадала жінка.

Журналісти знайшли жителів Русанівки, які знайомі з одним із героїв відео. Хлопець, який найбільш активно погрожував киянам, – Ярослав, учень інтернату з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного напрямку.

У Києві банда підлітків погрожувала жінці і її чоловікові ТСН

"Авторитет Русанівки. Такий дитячий. Смішно було б подумати, що в 13 років його підлітки бояться. У дітей відбирає мобільні телефони, якщо йому подобається якась певна річ, він просто ножем може пригрозити", – розповіла сусідка Ганна Бутько.

Минулої весни він забрав у дівчинки мобільний. Її мати зазначила, що телефон досі не повернули.

Скрін відео

Журналісти поспілкувалися з неповнолітнім і його мамою. Та запевнила, що не знає про відео. Він же зізнався, що бабуся "сказала йому, що він дебіл, дала стусана і все".

За фактом події на Печерську поліція склала адмінпротокол за дрібне хуліганство на найстаршого з компанії. Йому 16 років. Іншим по 13, за них відповідатимуть батьки.

"Батьки повинні заплатити штраф, там санкція статті передбачає накладення штрафу від 50 до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це від 1700 десь до 5100", – пояснили в поліції.

У службі у справах дітей та сім'ї додали, що сім'я хлопчика в поле їх зору потрапила в кінці минулого року.

"Ми вже поставили сім'ю на профілактичний облік як таку, що опинилася в складних життєвих обставинах, тому що не забезпечується дитині навчання. Але нарікань із приводу поведінки такого характеру не було", – сказав керівник служби у справах дітей та сім'ї державної адміністрації Дніпровського району Олексій Поліщук.

Авторка відео додала, що мати одного з хлопчиків просила видалити ролик. Жінка шокована поведінкою сина й зізналася, що не знала, в яку компанію потрапила її дитина.

Жінка, якій погрожували підлітки, показує ролик Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше Бердичівський міськрайонний суд відправив під домашній арешт двох 14-річних школярок, які побили за хлопця свою ровесницю в селі Хажин Житомирської області.

Третій дівчині, яка теж брала участь у побитті, покарання ще не вибрали. Після бійки потерпіла опинилася в лікарні.

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