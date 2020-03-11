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11 березня • оновлено в 23:17
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На Інститутській провели слідчий експеримент щодо розстрілу Майдану. Фото

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На вулиці Інститутській у Києві в середу, 11 березня, відбувся слідчий експеримент в кримінальному провадженні щодо подій Майдану.

Експеримент у справі за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів й організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року провели слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, і Державного бюро розслідувань, передає пресслужба відомства.

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

dbr.gov.ua

"Мета експерименту – встановлення найбільш ймовірного сектора, з якого були здійснені постріли в потерпілого учасника Майдану працівниками правоохоронних органів із наявної у них нарізної табельної вогнепальної зброї", – сказано в повідомленні.

Дані експерименту підтвердить балістична та судово-медична експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

dbr.gov.ua

Уточнюється, що в найближчі дні будуть проведені додаткові слідчі експерименти за участю потерпілих осіб і свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській і Хрещатику.

"ДБР активізувало роботу із завершення всіх слідчих дій для перевірки й уточнення відомостей і встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень під час Революції Гідності", – заявила пресслужба.

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

dbr.gov.ua

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

dbr.gov.ua

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

dbr.gov.ua

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

dbr.gov.ua

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

dbr.gov.ua

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

Слідчий експеримент в Києві у справі Майдану

dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, побратим віддавшого на Євромайдані життя Віктора Чмиленкв і мати солдата ЗСУ, який теж загинув у період з 18 до 21 лютого, розповіли трагічні історії тих часів.

Раніше наше видання писало про те, як у 2014 році Революція Гідності знищила режим Януковича.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Євромайдан Розстріли на Майдані
Місце
Україна Київ
Теги
Інститутська Майдан Революція Гідності Державне Бюро Розслідувань фотографии
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