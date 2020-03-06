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7 березня • оновлено в 00:23
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Перебуває під слідством: Богатирьову помітили в ресторані в центрі Києва

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Раїсу Богатирьову, одіозну ексглаву Міністерства охорони здоров'я України часів президента-втікача Віктора Януковича, помітили в ресторані у центрі Києва.

Вона відпочивала в компанії родичів у закладі "Napole". Фотографії Богатирьової в п'ятницю, 6 березня, опублікували "Букви".

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Дзеркало тижня

Зазначимо, наразі вона перебуває під слідством у відкритій Генпрокуратурою справі про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу – "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Її, зокрема, звинувачували у розтраті 63,5 млн грн при закупівлі в 2011-2013 роках імунобіологічних препаратів, ліків, медвиробів і обладнання за істотно завищеними цінами.

Раїсу Богатирьову помітили в київському ресторані

Раїсу Богатирьову помітили в київському ресторані

Букви

Раїсу Богатирьову помітили в київському ресторані

Раїсу Богатирьову помітили в київському ресторані

Букви

Раїсу Богатирьову помітили в київському ресторані

Раїсу Богатирьову помітили в київському ресторані

Букви

Нагадаємо:

  • Ексміністерка повернулася в Україну в серпні 2019 року і її відразу затримали.

  • 28 серпня суд Києва взяв Богатирьову під варту на 60 днів, визначивши їй заставу в розмірі 6 млн грн.

  • Наступного дня Богатирьова вийшла на свободу після внесення застави народним депутатом Вадимом Новинським.

  • Раїса Богатирьова була міністеркою охорони здоров'я двічі – з кінця січня 1999 до січня 2000 року, а також із лютого 2012 до лютого 2014-го. Звільнена 23 лютого 2014-го постановою Верховної Ради.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні свого звільнення ексгенпрокурор Руслан Рябошапка пообіцяв активізувати розслідування щодо чиновників Януковича.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Раїса Богатирьова
Місце
Україна Київ
Тег
фотографии
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